Macron: Radikalizmle savaşmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda" dedi.

Macron, "İslamcılık terörü" ile mücadelede "kurumların tek başına yeterli olmayacağını" belirtip "bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Macron, İslamcılık ile "savaş" vurgusu yaptığı konuşmasında hedefinin bir din olmadığının da altını çizdi. Fransız Cumhurbaşkanı, "Bu bir dine karşı savaş değil ama onun terörizme kayan sapmasına karşı bir mücadele" dedi.

10 yıl önce Müslüman olduğu anlaşılan ve radikal Selefi gruplarla temas halinde olduğu belirtilen saldırgan Mickael Harpon, 3 Ekim'de 3'ü polis 4 memuru bıçaklayarak öldürdü. Bir polis memuru saldırı sonrası Harpon'u Emniyet Müdürlüğü'nün çatısında silahıyla vurup öldürdü.

Harpon'un 16 yıl boyunca Paris Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat dairesinde bir bilgisayar teknisyeni olarak çalışmış olması ise ülkede güvenlik ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili tartışmalara yol açtı.