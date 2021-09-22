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22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla bir araya geldi

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:36
BM 76ıncı Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiği kapsamında İngiltere Dışişleri bakanı Liz Truss'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İngiltere'de geçtiğimiz hafta yapılan kabine değişikliği sonrasında dışişleri bakanlığı koltuğuna oturan Liz Truss'ı yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Başta Afganistan olmak üzere birçok bölgesel konunun ele alındığını belirten Çavuşoğlu İngiltere'nin Türkiye'de yapılan Kovid-19 aşılarını tanımaması konusu da görüştüklerini ifade ederek "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaş
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