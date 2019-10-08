Nihat Ergün AKP'den istifa etti

AK Parti'de üç dönem milletvekilliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerini yürüten Nihat Ergün istifa etti.

Bugün Kocaeli gazetesinden Serkan Üldes'in haberine göre, AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı, üç dönem milletvekilliği ve iki dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Nihat Ergün, AK Parti'den istifa etti.

Ergün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"13 Eylül 2019 tarihinde saat 06.15 itibariyle e-devlet üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden ayrılmış bulunuyorum. Aile ve arkadaş çevremle yaptığım kapsamlı istişareler sonucunda bu kararı aldım. Şimdiye kadar AK Parti’de birlikte siyaset yaptığımız, ülkemiz ve milletimiz için güzel hizmetler üretme çabası içinde olduğumuz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kulislerde Nihat Ergün'ün yeni parti çalışmaları yürüten Ali Babacan'ın ekibinde olduğu iddia ediliyor.