Öğrenci kredisi fitrenin de altında

Kayseri’de, öğrencilerin barındığı Talas ilçesindeki ev kiralarını bölge bölge açıklayan İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, “Bugün aldıkları kredi 650 lira, güne böldüğünüz zaman 21 lira 60 kuruş yapıyor. Sadece günlük 21 lira 60 kuruş. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı ‘Bir kişi ancak karnını doyurur! Günlük bu rakamın altındaki parayla bir insan aç kalır’ diyerek belirlediği günlük fitre bedeli 28 lirayken; gençlerimize günlük 21 lirayı reva görenleri, yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum” dedi.

“Yeni hayaller, yeni umutlarla üniversite okumaya gelen, ama daha başlamadan geçim kaygısına düşen bu gençlerimiz aslında en acı olan şey ne biliyor musunuz?” diye soran Ataman, şu şekilde devam etti: “Sorunlarının görmezlikten ve görmemezlikten gelinmesi. ‘Abartılacak bir durum yok, elinize dizinize dursun’ diyen bir cumhurbaşkanlarının olması. Sayın Cumhurbaşkanı bu sorunları görmezden geledursun; yurt bulamayan, kiralık ev bulamayan bu gençler üniversiteye gitmekten vazgeçip kayıtlarını bile sildirmek zorunda kalıyorlar.” Kayseri - Anka

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