'OHAL yasasına herkes karşı çıksın'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Meclisin çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Türkkan, Genel Kurulda torba teklifin görüşüleceğini söyledi.

“Torba yasa teklifi hazırlanırken içerisinde halkın yararına olan birkaç düzenlemenin konulduktan sonra esas zehrin arkada tutulduğunu” söyleyen Türkkan, şunları kaydetti: “Bu torbanın zehri, OHAL’in üç yıl uzatılmasıdır. Bu üç yıl, Türkiye tekrar OHAL şartlarında seçime gidecek demektir. Gizli oy açık sayım yerine, gizli oy gizli sayıma kadar gidebilir. Bu OHAL maddesiyle TMSF üzerinden kayyım atamak tehdidiyle iş adamlarını muhalif olmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu OHAL, Türkiye’yi demokrasiden gitgide uzaklaştıran bir sürecin ismidir. Toplumun bütün kesimlerini, Meclis’te bu hafta görüşülecek olan OHAL yasasında direnç göstermeye dâvet ediyorum.”

Boğaziçi geleneği

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasını da değerlendiren Türkkan, “Cumhurbaşkanı, ‘Melih Bulu orada bir devrim yapacak.’ dedi. Hakikaten devrim yaptı. Boğaziçi geleneğine hiç uymayan, öğrencilerin kampüse sokulmadığı, öğrencilerin gözaltına alındığı, öğrencilerin dövüldüğü, öğretim üyelerinin tartaklandığı, KYK burslarının kesildiği bir dönem devrimse Melih Bulu’nun yaptığı bir devrimdi. Bu devrimin sonuçlarını hep beraber gördük.” dedi.