Orta direk çökerse çadır çöker

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk’te Bülent Aydemir’in sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin bir buhran yaşadığını söyleyerek, “2018’den başlayarak, 2019’da hiçbir önlem alınmadığı için bu buhran yaşandı. Pandemi bunun tuzu biberi oldu. İçeride ise bütün fatura orta direğe kesilmiş durumda. Çadırın orta direği çökerse çadır çöker. Esnaf, çiftçi kan ağlıyor. Beş kişilik bir ailede baba-anne-çocuklar işsiz ve bu ailede hiçkimse birbirinin yüzüne bakamıyor. Tarihin en büyük boşanmaları yaşanıyor. Dolarla ihale alanların, dolarla ücret alanların gelirleri artıyor. Kahveci, simitçi, pastaneci işini kapattı; oturduğu yerde borcu artıyor. Kirasını, giderlerini nasıl ödeyecek? 6 milyon Suriyeliyi beslediniz; 2 milyon esnafı göz ardı ettiniz. İcra daireleri kapalı, açılınca ne olacak? Mücbir sebep diyecekler. Geliri olmayan adam, nasıl ödeyecek borcunu?” dedi.