CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında, “Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye’yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin’e, Merkel’e, Trump’a telefon eder, onlara meydan okur. Onlar gelir tak tak vururlar. Koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen kahramandın, başkomutandın?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat 2006’da Üsküdar AKP İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada “Biz, Geniş Orta Doğu ve K.Afrika projesinin içinde eş başkanız. Biz, orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev Türkiye’ye seçilerek verilmiştir.” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Sana bu görevi kim verdi? Sana Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kim verdi? Çık, milletin önünde bunu açıkla. Orta Doğu’yu kan gölüne döndüreceksin diye sana talimatı kim verdi? Sen kendi ülkenle uğraş. Bu ülkede demokrasiyi büyüt. Kişi başına geliri artır. Her evde huzur, bereket olsun. Sana ne Orta Doğu’dan? Sana ne kuzey ya da güney Afrika’dan? Neden egemen güçlerin talimatına, yönlendirmesine, görevlendirmesine göre görev alıyorsun?” diye sordu.