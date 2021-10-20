Seçilmişleri atanmışlar işten çıkarıyor

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, muhtarların uzun yıllardan beri süregelen sıkıntılarını Meclis gündemine taşıyarak, “Seçimle iş başına gelen köy ve mahalle muhtarlarının görevlerine son verilmesi atanmışlar tarafından yapılmaktadır” dedi.

Karaduman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergesinde şu soruları yöneltti: “Bakanlığınız döneminde şu ana kadar kaç muhtar görevden alınmıştır, alınma nedenleri nelerdir? Muhtarlarımıza yer ve diğer ihtiyaçlarla ilgili yardımcı olan belediyeler var mıdır, varsa hangileridir? Bu belediyelerimiz hangi yardımlarda bulunmuşlardır? Muhtarlığın kurumsallaşması için şu ana kadar hangi çalışmaları yaptınız? Belediye Birliği gibi muhtar oluşumu kurmayı düşünüyor musunuz? Muhtarlar Birliği hakkında politikanız, düşünceniz nedir?” Ankara - Recep Gören

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