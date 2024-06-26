Sırada aşar vergisi mi var?

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KDV’de yem ve gübre için 2016 yılı öncesine dönüş yapılacağı yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilere oluşan tepkiler nedeniyle vergi paketinde çıkarıldığı iddialarının gerçek olmasını beklediklerini söyledi.

Gürer, aksi durumun tarıma büyük darbe olacağını ifade etti. 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre 2024 yılında verilmesi gereken desteğin 411 milyar olması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanlığı bütçesinde desteğin 91 milyar olarak açıklandığını hatırlatan Gürer: “Tarımda yaşanan sorunlara çözüm yerine ağırlaştırılmaktadır. Tarım en sorunlu süreci yaşamaktadır. Üretici, besici ve çiftçi için yeni yükler yüklemek ciddi bir darbe vurur. Destekler çiftçiye ulaşmadan enflasyon karşısında eriyor. Bu durumda çiftçiye verilen desteğin 3 katına yakın vergi veriyor. Esasen yeni vergi değil, mazotta tarım kesimi için ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır” dedi. Gürer. “Her bakan değiştiğinde tarım politikası değişen ancak ithalata dayalı tarımdan vazgeçmeyen AKP iktidarı bu kafa ile Osmanlı dönemi Aşar Vergisi’ne geri dönerse şaşırmamak gerekir” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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