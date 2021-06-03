Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor’ sözlerine tepki olarak tek partiyle demokrasi de huzur da olamayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TRT’de gündeme dair soruları cevapladı. Erdoğan’ın Parlamenter sistem ile ilgili söylediği, “‘Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor. Netice de alamıyor’, bunları yaşadık mı yaşadık. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor, kurtulduk bundan diyor, tekrar bizim başımızı belâya sokmayın” ifadeleri tepki topladı. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tek partiyle demokrasi ve huzurun olamayacağına şu sözleri ile dikkat çekti: “Eyy Türk Milleti; Demokrasi, seçim, muhalefet, bağımsız yargı, özgür basın gibi kavram ve kurumlarla beyfendiyi niye yoruyorsunuz. Huzur TEK PARTİ’de anlaşılan! Demokrasi serüvenimizin yeni miladı! Vah ki vah!”

Bedelini vatandaş ödüyor

“Her bir sorumsuz yorum ve açıklamanın bedelini vatandaş, çiftçi, memur, emekli, tüccar her gün ‘can alıp can vererek’ ödüyor!” diyen Uysal, “Yazık oldu memlekete! Ülkeyi yönetenlerin ülkenin en temel probleminin farkında olmadığı yerde rehinsinizdir! Hâlâ televizyonlarda ‘racon kesmekle’ ülkeyi iyi yönettiklerini zannediyorlar ya! Sizin evlerde sakladıklarınız dolar, vatandaşın, yatırımcının ve ülkenin borcu dolar!” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben ekonomistim” dediğini hatırlatan DP Genel Başkanı Uysal, “Allah muhafaza bir de ‘ekonomist’ olmasaymışsınız ülkenin ve vatandaşın durumu nasıl olurdu” dedi.