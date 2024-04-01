Türkiye ittifakı kazandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

Tarihi bir sonuç elde ettiklerini belirten Özel, “Biz milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye’nin vatanına, milletine bağlı tüm demokratlarından destek istedik. O desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyorum. Seçimi kazanan, Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı gücünü milletimizden renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Yaşasın Türkiye ittifakı. Bu seçimin kaybedeni yok. Biz yarından itibaren tüm Türkiye’de bize oy veren herkesi memnun etmek için kimseyi pişman etmemek, kimseyi üzmemek üzere tüm belediye başkanlarımız 228 belediyeyle çıktığımız yolda şu ana kadar seçildiği kesinleşen 410 belediye başkanımız arı gibi çalışacaklar” dedi. Ankara - Anka

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