Türkiye’yi etkileyecek seçim

23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar, İstanbullunun ne istediğini bildiklerini belirterek, “İstanbul seçimleri çok önemli. Türkiye’yi etkileyecek bir seçim” dedi.

Yerel seçim startı verilen toplantıda konuşan ve “İstanbullunun ne istediğini biliyoruz” diyen Gökçınar “İstanbul’un kardeşlik, nezaket ve huzura ihtiyacı var. Huzur için altyapıya ihtiyaç var. Üretim şart. 23 Haziran seçimlerinde toplum mühendisleri iş başında, maalesef bunu görüyoruz. Mağduriyetler ve şahıslar üzerinden politika yapılmaz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Özgürlüğün gereğine de işaret eden Gökçınar “Kimse, teröre teşvik, hakaret ve cinayete teşviki kabul edemez. Ancak bir tweet yüzünden kendini Silivri’de bulan insanlar var. Biz bu gergin ortamın üstesinden geleceğiz. Toplumun alt bilincinde ağır sanayi, eğitim var. Biz Erbakan hocamızdan böyle bir mirasa ve temiz geçmişe sahibiz. Bizim gerilimle saklayacak hiçbir şeyimiz yok. İstanbul seçimleri çok önemli. Türkiye’yi etkileyecek bir seçim” dedi.