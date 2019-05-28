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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Vatandaş artık TL’ye güvenmiyor

28 Mayıs 2019, Salı 19:18
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon ve faiz oranında ikinci sıradayız. Vatandaşın kendi parasına güveni kalmadı. Kayıtlı işsiz oranı yüzde 43 arttı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 ayda 8 paket açıkladığı, açıklanan her paketle ekonomimim daha kötüye gittiğini belirterek, “OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon ve faiz oranında ikinci sıradayız. Vatandaşın kendi parasına güveni kalmadı. Kayıtlı işsiz oranı yüzde 43 arttı. Yani yorgan çektikçe çekti, ayaklar açıkta kaldı. Borsada işlem gören şirketlerimiz yüzde 34 değer kaybetti” diye konuştu. Meclis’te partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iktidarın hataları yüzünden milletin kredisinin tükendiğini belirterek, “Bürokrasi vasıfsız yandaşların arpalığı haline geldi. Hazinenin damada, tarımın küfürbaza teslim edildiği ülkede sonuç tabi ki böyle oldu. Ülke siyasîlere bir şans verir, ama tarihin tozlu raflarına da kaldırmayı bilir. İşte o gün bu gündür. Milletimizin hükümete kredisi tükendi. Belediyelerden kaymakamlıklara lüks ve israf yuvası olmuşken milletimizin daha fazla tahammül göstermesini beklemek saflık olur” dedi.

Millete sırtınızı dönmeyin

Geçtiğimiz günlerde yeni bir ekonomi paketi daha açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı da eleştiren Akşener, “Gelelim bu haftaki damattan masallar bölümümüze burası çok önemli. Her pakete üşenmeden isim koyuyor. Yeni paketin adı İVME. İleri bir endüstrimizin kalmadığının farkında değil. 8 tane paket açıklamış, hepsinden sonra işler kötüye gitmiş. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Millete sırtınızı dönmeyin. Onların emeği ile Sarayda oturup uçaklara biniyorsunuz. Söyleyecek yeni bir şeyiniz yok, Saraydan çıkıp sönen mutfakları, umutsuz gençleri görün. Sonra karar verin: Ya damat, ya millet” diye konuştu. Maliye Bakanı Albayrak’ın “tünelin unundaki ışık göründü” sözlerini hatırlatan Akşener, “Burası çok önemli. Suriye’den patates, Mısır’dan soğan ithal eden ülkede tünelin ucunda ışık görünmez. Soğan kuyruğuna varlık kuyruğu diyerek milletle alay ettiler, uzaya çıktık diye milleti kandırdılar. Sonra seçim bitti, çadırlar kalktı” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

Etiketler: meral akşener
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