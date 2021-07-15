Demokratların üç cephede mücadelesi

Adalet, hürriyet ve hukukun üstünlüğünü savunan Demokratlar üç cepheden kendisine hücum eden muhalifleriyle mücadele etmektedir. Nedir bu mücadele edilen üç muhalif cephe?

1- HALKÇILAR, bunlar laikliği dinsizlik olarak ya da dine karşı olarak düşünenlerin taraftarıdırlar, ama halkçı olduklarını söyledikleri halde halka güvenmezler ve halka rağmen halk için mücadele ettiklerini söyleyerek ihtilâle zemin hazırlarlar. İhtilâlleri ve ihtilâlcileri alkışlarlar, demokrasi ve Demokratlara karşıdırlar. Onun için Demokratlar bunlarla mücadele ederler.

2- IRKÇILAR, Bunlarda milliyetçilik diyerek ırkçılığı esas kabul ederler ve Demokratlara karşı halkçılarla birleşerek ihtilâllere destek olurlar. Demokratlar bunlarla da mücadele etmek durumundadır.

3- SİYASAL İSLÂMCILAR, bunlarda ülkede demokrasinin olmasını istemezler. Halkçılarla, ırkçılarla koalisyonlar oluşturarak gerekirse anarşistlerin affedilmesini sağlarlar. Demokratlara karşıdırlar ve Demokratlar bunlarla da mücadele etmek durumundadır.

Halkçılar devlet otoritesini ve orduyu arkasına alarak rejim muhafızlığı yaptığı için Demokratlara karşıdır. Irkçılar, ırkçılığı esas tuttukları için hürriyetleri kısıtlarlar ve gerektiğinde halkçılarla birlik olurlar onlarda rejimi korumaya çalışırlar, Demok- ratlara karşıdırlar.

Siyasal İslâmcılara gelince, bunlar kendi menfaatleri için dini istismar ederek iktidara gelmeye çalışırlar. Türkiye’yi DARÜLHARP gördükleri için her şeyi mübah görürler. Demokratlar hürriyeti savunduklarından dolayı bunlar Demokrat zihniyete karşıdırlar.

İşte ülkemizde Demokratların karşısında olanlar ve Demokratların önündeki engeller. Milleti midesinden yakalayan iktidarlar halkı kendine kul köle yapmakta ve milleti kafa karışıklığı ile yönetmeye çalışmaktadırlar.

Ey millet! Artık yeter. Aldatarak iş yapanların boş vaadlerine kanma. Bu ülkenin her karış toprağında hizmet izleri olan Demokratların yaptığı hizmetleri unutma. Yuvan hizmet yerin seni bekliyor.

Yeter söz yeniden milletin.

Yeter artık buraya kadar.