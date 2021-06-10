"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Şevket Günder Abiden bir hatıra

Ramazan Çakır
10 Haziran 2021, Perşembe
Şevket Günder Abi, Risale-i Nur hizmetinde bize hem babalık hem abilik yapardı.

Gençliğimizde Karagümrük’deki medresede Risale-i Nur derslerine giderdik, o dönemde başka yerimiz de (1970’li yıllar) yoktu. Bir de ayrıca Cumartesi günleri Fatih’te Kavurmacıların dersi olurdu. 

Eyüpsultan‘dan Fatih’e derslere giderken, akşam vakitlerinde otobüs diye bir şey yoktu, minibüsler yoktu. Yürüyerek o derslere gider, asla kaçırmazdık. Marangoz Şevket Günder Abiyi o zaman o derslerde tanıdık. Bilâhare Mümine Güneş Hanımla o yıllarda tanışmıştık. 1972 yılında Mümine Hanımla evlendik ve orman mühendisi olarak çalışmaya başlamıştım. 

Şevket Abi, bize evlilik hediyesi olarak kendi elleri ile, (zaten üç-beş parça eşyamız vardı) kendi marangozhanesinde Mümine Hanıma özel bir yatak odası takımı kendi, el emeği ile yapmış ve hediye etmişti. Onu biz yıllar boyu kullandık. Sonra tayinimiz başka yere çıkında onu Bolu’da dersaneye hediye ettik.

Şevket Abi unutulmaması gereken, hatırası yaşatılması gereken bir abimizdir. Allah rahmet eylesin diyorum. Kendisiyle en son hanımının vefatında görüşmüştük. Bir ara bir fotoğrafımız da vardı Fatih Sultan Camii’nde bir cenaze dolayısıyla çekilmiştik. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Haktan çocuklarına baş sağlığı diliyorum.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli'

    Bu ceza ibret olsun

    SGK’ya OHAL sorusu

    Küresel çete operasyonu

    AB'den Yunanistan'a ''ses topu'' eleştirisi

    'Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'ya 15 dakikada varabilir'

    Kirlilik sağlığı tehdit eder boyutta

    'Meyveyi ölçülü tüketin'

    İlk sandıkta göndereceğiz

    Sağlıkta şiddet durmuyor

    Eğitime katılım düşük

    Türkiye'de son 24 saat

    Şehit Adil Yılmaz dualarla uğurlandı

    45 yaş üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak

    Çiçek bahçesi yaptılar

    Daha çok isim var

    Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

    İsrail, Filistinli çiftçinin 150 zeytin ağacını söktü

    Müsilaj Çanakkale’de

    ‘Mafya araştırılsın’a da red

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ceza ibret olsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişen CHP ve demokrasi ittifakı
    Genel

    'Bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinin salyaları
    Süleyman KÖSMENE

    Günahın darlığından tövbenin genişliğine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeteci üretme çiftliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir Mahkeme-i Kübra var!
    Ahmet BATTAL

    Meşveret, hürriyet ve adalet için AB

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.