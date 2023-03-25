Bediüzzaman’dan Allah razı olsun

Gazetemiz Yeni Asya’nın 23 Mart Bediüzzaman Özel Sayısı, İstanbul’a da dağıtıldı. Tanıtım maksadıyla gazete dağıtılan bölgelerden biri de Şirinevler civarı oldu.

Gazemizin dağıtıcıları şöyle konuştu: Hediye gazeteleri bazı esnaf ve evlere dağıttık. Güzel diyaloglar oldu hamdolsun. Esnaflar çok güzel karşıladı. ‘Allah Bediüzzaman’dan razı olsun’ diyenler, Üstadın resmini göstererek ‘İşte memlekete böyle adamlar lazım’ diyenler, ‘Allah mekânını Cennet eylesin, biz Bediüzzaman’ı çok severiz’ diyenler, ‘Bu gazete her gün çıkıyor mu ne güzel diyenler!’ oldu, elhamdülillah...” M. İSMAİL TEZER - İSTANBUL *** 23 MART'A ÖZEL: BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ Tıklayınız: YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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