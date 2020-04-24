Hastalar Risalesi kampanyası İzmit’te

Bazı illerimizin öncülük ettiği, Kur’ân eczanesinden manevî bir reçete olan Hastalar Risalesi dağıtma faaliyetine İzmit Temsilciliğimiz de katıldı.

Samsun’da Hastalar Risalesi dağıtıldı

Hastalar Risalesi kampanyası Nevşehir’de

Eskişehir’de Hastalar Risalesi dağıtıldı

Hastanın hastalıklara bakışı nasıl olmalı?

İzmit’ten okuyucularımız şöyle bir açıklama yaptı: “Risale-i Nur’lar, maddi manevi reçeteler ve tedaviler sunmaktadır. Hastalıkların yüzde sekseni manevî olduğu için onun sonucu olarak ruhî rahatsızlıklar, ümitsizlik ve sonucu görememek ve hikmetini bilmemekten dolayı bugün insanlar sanal yaşamakta, yaratılış gayelerini bilmemektedirler.”

Okuyanlar şifa buluyor

“Güçlü irade güçlü imanla olur. Risale-i Nur’lar zikrettiğimiz hastalıkları daha önceden tedavi ederek güçlü iman ile az yemek vücudunuzu yıpratmamak ve sonucu hastalık olan arızalı duruma düşmemeyi hatırlatıyor ve bugün şahitleri sayısızdır. Nasıl ki ağacın en güzel sonucu meyvesidir. İnsanın hayatının meyvesi de hastalıklardır. Ve insana verdiği dünya ve ahiret hayatına dair yüzlerce müjdelerle hastalığın hikmetinin faidelerini hatırlatıyor ve okuyanlar manen şifa buluyor. İşte bahsettiğimiz maddi ve manevi reçetelerin bu günlerde daha da ihtiyaç duyulması nedeniyle bir hatırlatma ve tanıtma vesilesiyle İzmit olarak Hastalar Risalesini hediye ediyoruz.”

İzmit – Cevdet Özdemir