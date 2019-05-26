Kanada Parlamentosu’nda iftar düzenlendi

Kanada’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerince düzenlenen Geleneksel Harmoni İftarı’nın 11’incisi Kanada Parlamentosunda gerçekleştirildi.

Kanada Türk Kültür Derneğinin de aralarında bulunduğu 11 sivil toplum kuruluşunun iftarına, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, federal ve eyalet milletvekilleri, akademisyenler, kordiplomatik, Türk toplumunun temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 500’den fazla davetli katıldı. Kanada Cerrahi Dergahı postnişini Tevfik Aydöner, konuşmasında milletvekillerine ve bakanlara “hizmetkârlar’’ diye hitap ederek, şunları kaydetti: “Hey bu muhteşem ülkeye ve bu ülkenin saygıdeğer vatandaşlarına gece gündüz yorulmadan hizmette bulunan muhterem hizmetkârlar! Tasavvuf ehli şuna inanır: ‘Tapılacak ve inanılacak Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed (asm) dahil bütün peygamberler Allah’ın hizmetkârları ve peygamberleridir.’ Hizmet peygamberlerin önünde zikredilmiştir. Bundan gaye hizmetin ve hizmetkârların her şeyin önünde olmasıdır.”

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