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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

02 Mayıs 2022, Pazartesi 09:25
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

Mescid-i Aksa'dan çıkanlar Eski Şehir'in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın oluşturduğu sesler, çevrede stant açan seyyar satıcılara karıştı.

Kudüs'te ramazan bayramının ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı.

AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı
Okunma Sayısı: 1148
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  • Hüseyin İlhan

    2.5.2022 23:03:51

    İslam alemi,hususan milletimizin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim. MESCİD-İ AKSA da şu muhteşem tablo ile ALEMİ İSLAMA dersler veren bu azimli,gayretli ve samimi din kardeşlerimi tebrik ederim. Rabbim niyetlerini ahyr,akıbetininde hayr olmasını nasip etsin. Rabbim katil,cani ve terörist devlet İSRAİL'e karşı pasif ve basiretsiz idarecileride alemi islamdan uzak eylesin.

  • Rasim

    2.5.2022 10:51:01

    Müminlerin bayramını kutluyorum. Allah Mescidi Aksa ve çevresine huzur ve barış getirecek bir basireti tüm insanlığa nasip etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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