Müslümanlar temizliğe ve sağlığa dikkat ederler

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayanlar: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Hem vücutlarını tertemiz tutmak hem sıhhatlerini idame etmek için Müslümanlar hamama çok giderler. Onun için şehirlerde birçok güzel hamamlar mevcut olduğu gibi hiç olmazsa bir tek hamamı olmayan bir köy yoktur.

Müslümanlar çok yaşarlar ve az hasta olurlar. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbirini bilmezler. Öyle zannediyorum ki Müslümanların mükemmel sıhhatlerlerinin başlıca sebeplerinden biri de sık sık hamama gitmeleri ve yiyip içmedeki itidallerdir. Çünkü az yemek yerler, Hıristiyanlar gibi karma karışık şeyler yemezler. Umumiyet itibariyle içki âlemleri yapmazlar ve daima idman yaparlar.”

(-M. de Thevenot’un (1620-1692) “Relation d’un voyage fait au Levant” adlı eseri, Paris 1665, s.58 ve 70)