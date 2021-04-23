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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Nasıl duâ etmeli?

23 Nisan 2021, Cuma 02:08
RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

Bu soru Üstada da talebeleri tarafından sorulmuş. Biz de sorulan suali ve Üstad Said Nursî’nin bu soruya verdiği cevabı aynen iktibas ediyoruz;

“Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır? 

Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde duâ makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. 

Ezcümle, duâ edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânın ortasında bir duâ makbul olur. 

• Hem bizahri’l-gayb, yani gıyaben ona duâ etmek, 

• Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur duâlarla duâ etmek; meselâ, 

• Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble duâ etmek, 

• Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra, 

• Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde, 

• Hem Cumada, hususan saat-i icabede, 

• Hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede, 

• Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyen me’muldür. 

O makbul duânın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut duâ olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, duâ kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.” 1

Dipnot:

1- Mektubat. 23. Mektup. Birinci sualin cevabı. 270.

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