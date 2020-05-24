"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

"Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

24 Mayıs 2020, Pazar 09:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."

"Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı"

Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, 'Kovid-19'a ekonomik çözüm arıyor

    Yetim emanetler unutulmadı

    Sağlık çalışanlarının hasreti devam ediyor: "İlk defa yalnız bir bayram geçireceğim"

    Rusya'da vaka sayısı 350 bine yaklaştı

    Efteni Kuş Cenneti ziyaretçilerine hasret kaldı

    'Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir'

    Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları...

    Dünya genelinde vaka sayısı 5.5 milyona yaklaştı

    Brezilya'da vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hafter milisleri Bayram sabahında da saldırdı

    "Önümüzde bir bayram daha var; ne zaman geleceği bize bağlı"

    Süleymaniye Camisi, Bayram sabahına ilk kez sessiz girdi

    Diyarbakır'da PKK operasyonunda 12 tutuklama kararı

    Afganistan'da ateşkes ilan edildi
    📷

    Salgın gölgesinde buruk Bayram: Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları...

    'Kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiçbir önemi yoktur'

    Küresel salgında dünya genelinde ve Türkiye'de son 24 saat

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duyuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Korona’nın unutturduğu ölüm
    Feyzullah ERGÜN

    Vücudun probiyotikle desteklenmesi (1)
    Hanefi Örnek

    Bayram bize bayram olsun
    Rifat OKYAY

    Herkes işine baksın!..
    Adnan NACİR

    Askıda Banayasa
    Faruk ÇAKIR

    Nerede eski bayramlar?
    Genel

    'Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz' mı?!
    Genel

    Küresel salgında dünya genelinde ve Türkiye'de son 24 saat
    Ahmet BATTAL

    Devlet refleksi ve cemaat refleksi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.