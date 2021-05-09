Yeni Asya Ramazan Sayfası - Şiir: Tevfik Boz

Ramazan orucu farz-ı ayn, Mükâfatını veren Hz. Allah. Hasenatına ortak ebeveyn, Sevaba nail olana maşallah. Ramazan, hatiattan nedamet, Vücuda manevî güsul gerek. Estağfirullahla başla, tövbe et, Oruç tutanlar manen bir melek. Sofrada Ramazan’ın bereketi, İkram-ı İlâhiyeye şükür gerek. Risale-i Nurlar da ikram nimeti Risale-i Nur oku, incele tek tek. Oruç tutanın kalbi olur yumuşak, Oruçlu mü’minden gel al duâyı. Alnı açık olur, yüzü ise ak, Manen oruçlu terk eder dünyayı. Ramazan’dadır Kadir Gecesi, Mübarek bir aydır Ramazan. Yetişirsen kıl şükür secdesi, Kelâmullah kitabımız Kur’ân. İhlâsın tarifi Risale-i Nurlar’da, Amelin rıza-ı İlâhî için olsun. Risale-i Nur okuyanlar huzurda, Orucun ahirette seni bulsun. Tevfik Boz

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