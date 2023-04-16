Wembley Stadı’nda iftar

İngiltere Futbol Milli Takımının maçlarının oynadığı Londra’daki Wembley Stadı’nda toplu iftar programı düzenlendi.

“Ramazan Çadırı Projesi” tarafından ülkede geleneksel hale getirilen “Açık İftar” etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ve Londra’nın Brent ilçesi Belediye Başkanı Abdi Aden’in yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. AA

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