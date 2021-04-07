"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

1877’den 1977’ye

07 Nisan 2021, Çarşamba
Avrupa’nın ejderhaları Osmanlı’yı tarih sahnesinden silmek için mücadele ederken, Rusya’da baş gösteren inkâr-ı Uluhiyet ideolojisi de bütün gücü ile devletimize musallat olmuştu. Gazi Osman Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri can pahasına Plevneyi savunmuşlardı.

Osmanlı’yı bu acı duruma düşüren sebepleri Bediüzzaman Hazretleri “rüyada bir hitabe”de geniş olarak izah ediyor.

1877’de Ruslar Yeşilköy’e kadar da gelmişlerdi. İşte o zaman zayıf kalan ordumuzun imdadına Mevlânâ Halid’in (ks) talebeleri yetişmiş, Dersaadet’e 13 kilometre kala düşman durdurulmuştu.

Mevlânâ Halid Hazretleri, on ikinci asrın müceddididir. İşte ondan tam bir asır sonra, tam 1977’de ülkemizde inkâr-ı Uluhiyeti dâvâ eden bir ideolojinin tehlikesi kol geziyordu.

1977’de yapılan seçimlerde bunun adeta bir provası idi. 

MSP, Demokratları bölmekle diğer tarafa kuvvet kazandırıyordu. İşte Nur Talebeleri bu tehlikeye karşı koymak için broşür neşrederek bunu hatırlattı.

Bediüzzaman Hazretleri şöyle der: “O tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyenin nurunu söndürmeye niyet ederek on sene sonra Rusları tahrik edip Rus’un ’93 muharebe-i meş’umesiyle âlem-i İslâmın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resâili’n-Nur şakirtleri yerinde Mevlâna Halid’in (k.s.) şakirtleri o bulut zulümatını dağıttıklarından, bu âyet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor.” (Sikke-i Tasdiki Gaybi, s. 157)

1977’de bu müjde tahakkuk etmiş ve dehşetli tehlike 13 milletvekili noksanlığı ile bertaraf edilmiştir. Bu bir siyasî hadiseden ziyade bir ideolojinin vatana hâkim olmasına engel olunma hadisedir.

Bu tip bir siyasetten Bediüzzaman Hazretleri “şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınmış”tır.

Yoksa, ülkenin menfaatine vesile olan müsbet siyasî hizmetler, Nur Talebele- rince her zaman takdir ve tasvip görmüştür.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acımız büyük

    Brezilya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı gözlemlendi

    Yönetim Kurulu Başkanımız Atik: Hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edeceğiz

    'Bütün yaptırımları bir defada kaldırmaları gerekiyor'

    3 saate yaklaşan görüşmeye ilişkin Kalın'dan açıklama

    'Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Kutlular Abiye Allah’tan rahmet dilerim'

    Milli Halterci İsmayilov'dan 2 altın madalya

    'Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik'

    'Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey vefat etti'

    Yeni Asya’nın ve hürriyetçi demokratların başı sağ olsun

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

    Virüsten sonra yokluk da vurdu: Emeklilerle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

    Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor
    📷

    Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

    Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum

    Yeneroğlu: Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim

    Bu sistem mutlaka değişmeli

    Endonezya ve Doğu Timor'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acımız büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyle 45 yıl
    Faruk ÇAKIR

    Kutlular Ağabeyi uğurlarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah! Kahraman Kutlular ağabeyim...
    Cevher İLHAN

    Kutlular Ağabey!
    Ahmet BATTAL

    Kişilikli kişiler ve mirasları
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık düş yakamdan!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üretim azalırken, tüketim artıyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi’nin kadın mimarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.