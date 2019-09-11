Dünden bugüne

Bulunduğumuz anı yaşıyoruz.

Arzularımız ve emellerimiz var.

Bir de semeresiz meşakkatlerimiz var.

Ne demek ?

Çok çalışmışsınız, hayli üretim yapmışsınız, bin yıl yaşamışsınız, tonlarca gıda tüketmişsiniz, bir çok evlât yetiştirmişsiniz, kürsüler de fiyakalı nutuklar atmışsınız, binlerce insan ile ilgi ve alâkanız varmış, bunların bir kıymeti harbiyesi yok.

Bunlar bir gaye ve maksada yönelik değilse, kocaman bir sıfırdır.

Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor:

“İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.”

İşte hayatın ölçüsü bu.

İhlâs bu açıdan önemli.

İhlâs Risalesi’nin on beş günde mutlaka okunması ve dünyamızda yaşanması oldukça önemli.

Dünden bu güne bunları düşünmemiz önemli.

Yavuz Sultan Selim, vefatından önce şirpençe çıbanına yakalanır. Hasan Can’a sorar, “durum ne görünüyor?” Hasan Can da şu cevabı verir; “Sultanım, Cenab-ı Hak ile beraber olmanın zamanı gelmiş görünüyor?” Bunun üzerine Sultan şöyle der: “şimdiye kadar kiminle olduğumu sanıyordun Hasan Can?”

O sultanlar böyle sultanlardı.

Neler yaptığımız çok önemli.

Dün neler yaptık?

Yarınlar için neler yapacağız?

“İnsanın kıymeti, himmeti nisbetindedir“ diyor Asrın Sultanı.

Bir insan bin sene yaşasa, boş şeyler ile uğraştı ise, saniye bile değeri yoktur.

Allah yolunda geçmişse, bir saniye binler seneler kadar değerli sayılır..

Belki onun yolundaki zamanların sınırı yoktur

İki gurup insanlar unutulmamışlardır.

Biri şer ve tahribatçı insanlar, diğerleri hayırlı ve kahraman insanlar.

Hayırlı insanlar tarihte hayır ile yadedilmişler, şerli insanlar nefret ile anılmışlardır.

Ortasında kalan insanların esamesi bile okunmamıştır.

Buna, ”yeknesaklık” denir.

Miskin ve hedefsiz ve dâvâsız insanlardır.

Dünden bu güne hep bunları yaşıyoruz...