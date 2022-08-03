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3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kargı Yaylasındaki buluşma

03 Ağustos 2022, Çarşamba
Her Ağustos ayının ilk Pazar’ı buluşma yerimizdi Kargı Yaylası...

Dile kolay, tam 50 yıla dayandı bu buluşmalar... Kimler geldi kimler geçti...

Bu yaylayı görmeyen yazarımız ve ağabeyimiz kalmadı...

Ve Kargılı ağabeylerimizin hepsini ahirete uğurladık. En son Şerafettin ağabeyi birkaç ay önce dâr-ı bekâya gönderdik…

Ne kadar sevinirdi Nur talebelerini gördüğünde… Bu güzel beraberliği organize eden Çorum Yeni Asya’nın fedakâr Nur talebelerine ve Seracettin kardeşimin kahraman misafirperverliğine binler minnetler ve teşekkürler..

Üstadımızın tarif ettiği “akd-i uhuvvet” etmek manasında, bu buluşmaya ülkemiz içinden ve dış ülkelerden bile iştirak eden bahtiyar Nur talebeleri oluyor...

İşte “cennet-âsâ bir bahar” manası bu birlikte yaşanıyor yıllarca...

Elli yıl önce başlayan bu beraberlik, inşallah hep devam eder…

Nur silsilesini devam ettiren Nur talebeleri bu müstahsen âdeti devam ettirirler inşallah...

Kargı, Nur’un ilk parladığı yıllarda, fedakâr silsilesini yetiştirdi... Ebedî âleme intikal eden bahtiyar Nur Talebelerinin uğrak yeri oldu yıllar boyunca Kargı...

Çorum merkezden önce, Kargı’da filizlendi Nur’un hitmetleri ve vefadarları...

Yedi defa mahkemede Nurların müdafaası yapıldı. Üstadımızın Kastamonu’da kaldığı yıllarda, Nur’un akisleri çevresini aydınlattığı gibi Kargı’yı da ihya etmişti..

İşte, bu hafta çevreden Nur’un aşıkları ile burada buluşacağız inşallah.

Sizlerin teşriflerinizi de bekliyoruz…

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