"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kumarın adı

29 Aralık 2021, Çarşamba
Kumar haramdır.

Oysa, devlet kumar oynanan mahallere baskın yaparak mücadele ederken, piyango ve çeşitli vesilelerle kumar oynatmaya devam ediyor. Sözde dindarlığı ve maneviyatı ele almaya çalışan hükümet bunu neden göz ardı ediyor?

İnsanımızın cehaleti, bu illetin devamına sebep oluyor. Bu dudum maddi olarak devletin de işine geldiği için kulak ardı ediyor. Mazeretleri; bu paraların bir kısmının çeşitli devlet kurumlarına aktarılması.

Bu atlatmaca ve kandırma ile milletin umudunu piyangoya bağlamak, buna alet ve vesile olanları elbette mes’ul eder. Devlet eliyle piyangonun iptali mümkün iken, bu yapılmıyor.

Çok zamandan beri terbiye-i İslâmiyenin zedelenmesi ile, dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından o partinin iktidara gelmemesi lâzımdır ifadesinde, Bediüzzaman’ın ikazlarının ne kadar doğru olduğunu yaşayarak görmekteyiz.

Bu afete heyecan ile katılan safdil ehl-i imana baktığımızda, tahkiki imanın ne derece önemli olduğunu anlıyoruz. Üstadın, “Ben iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum” sözlerinin ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz.

Ümidini kader ve kısmetten sıyırıp, piyangoya kapılmaka çok büyük hata. Bunu, medyanın ve gazetelerin, televizyonların reklâm yaparcasına teşvikleri de ayrıca manasız bir hezeyandır.

Haydi, piyango ve yavruları olan kumar oyunlarını kaldırın. Yoksa, mitinglerde ve televizyonlarda hamaset satmak fayda vermiyor.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteci maaşları da eridi

    Hangisi doğru?

    Yunus Emre ve Mehmet Âkif panelde anıldı

    BDDK’nın suç duyurusuna tepki

    Elektrikli araçlara ilgi artarak devam ediyor

    Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor: 2 kişi daha tutuklandı

    Vaka sayısı 32 bini aştı

    Minik Asiye'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Özkan'dan açıklama

    Gimat Başkanı Aydoğan: Fiyatlar daha da düşecek

    Bu haksızlığı reddediyoruz

    Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansına şikayet etti

    Diyarbakır'da suya indirim kararı

    İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    Japonya'da tren-otobüsler hizmete başladı

    Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemleri artıyor

    Dini değerler iktidar hırsına kurban edilemez

    Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

    Yemen’de en sıcak cephe, petrol zengini Marib

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dolar tuzağından siyasî rant hesabı
    Süleyman KÖSMENE

    Kur garantili mevduat caiz midir?
    Cevher İLHAN

    Yine yargısız infazla “terörist” ithamı
    Ahmet BATTAL

    Kimin teröristi kimin için iyi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kim vatan hani? Kim Cumhuriyet düşmanı?
    Genel

    Hangisi doğru?
    Ali FERŞADOĞLU

    Emaneti, işi ehline verin!
    Faruk ÇAKIR

    Savrulmanın bedeli olmaz mı?
    Genel

    Gazeteci maaşları da eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.