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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sebahattin Akar

16 Haziran 2021, Çarşamba
Seksenli yıllar, ülkemizde hizmetimizde büyük yaralar açmıştı. Özellikle, doğu illerimizde yaşanan PKK belâsı ile Nur Cemaatine yapılan darbeler, bu illerimizdeki hizmetleri sekteye uğratmıştı.

Bir çok ilde dershanelerimiz yoktu veya her ilde birkaç hamiyetli ve fedakâr Nur Talebeleri Yeni Asya’nın bayrağını taşıyorlardı. 1990’lı yıllardan sonra, bölge temsilcisi olarak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesine, yönetim kurulunun tensibi ile bölge temsilcisi olarak vazifelendirilmiştim.

Erzincan’da, 1980 ihtilâlinin öncesinde beş yüze yakın gazetemiz satılırdı. Burada dağ gibi duran, Akar ailesinin büyüklerinden Sebahattin Akar Abi ve Arif kardeşimiz vardı. Eski yönetim kurulu başkanımız İsmail Özdemir kardeşim ile bir vesile ile Erzincan’da Erol Akar kardeşimizin yaz aylarında geldiğinde kaldığı evde ders yaptık.

Dersten sonra Erol kardeşime: “Erol kardeşim! Burası dersane olsa, siz de yaz aylarında yine burada ailece kalırsınız” dedim.

Bunu söyleyince merhum Sebahattin Abi heyecanlanmış ayağa kalkmış, “Açalım kardeşim, bir hafta sonra gelin, açılışını Kutlular Abi ile açalım” demişti. Erol kardeşimiz zaten bu teklife gönülden razı olmuştu.

Yirmi gün sonra, Düzce’den Necdet Pehlivan ile Erzincan’a dershane açılışına gittik. Merhum Kutlular Abi mazereti sebebi ile gelemedi ve deshanemiz yirmi gün sonra açıldı, Refet Kavukçu Abi de açılışa teşrif etti.

Sebahattin Ağabeyinin oğlu Ebubekir kardeşimiz hem hanımlara bir mülk dershane hem de, şehir merkezinde iki daire büyüklüğünde bir dershaneyi vakfetti. Açılışa, Kâzım Güleçyüz, merhum yönetim kurulu başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu, İzmir’den Hasan Şen ile İzmir okuyucularımızdan bazıları katılmış ve bölge toplantısını da orada yapmıştık.

Yıllar böylesine gelip geçerken Sebahattin Abi şevk içinde dâvâsına bağlılığını son nefesine kadar devam ettirdi.

Akar ailesi, Erol kardeşimin hem babasını hem de kaim babası Sebahattin Abiyi ebedî âleme uğurladı. İki aziz ağabeyimin mekânları Cennet olsun. İşte Nur hizmetinin bahadır, hatıralar bırakan Sebahattin Abi hiç istikametini bozmadan ruhunu Rahmana teslim etti.

Şimdi bütün Doğu illerimizdeki dershanelerimizde iştiyak ve muhabbet ile Risaleler okunuyor, hizmetler ihlâs ile devam ediyor. Akar ailesine başsağlığı diliyor ve kendilerine sabır ve metanetler temenni ediyorum.

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