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18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Vuslat Zamanı…

18 Kasım 2020, Çarşamba
Ölüm etrafımız da kol geziyor. “Takdir-i İlâhî.”

O’na sığınıyor ve O’na güveniyoruz. Bir çok sevdiğimiz ve dostumuzu bu vesileyle ebedî âleme uğurladık. Çocukluğumuzda verem ölümcül bir hastalıktı. Sonra, kanser yakamıza yapıştı. Bunlar bir vesile oldu bize.

Hakikî sebebi hep beraber biliyoruz. Son vefat haberini Ali Kanıbir Ağabeyden aldık. Sanki bir tarafımız koptu. Onu, ilk defa Bedrettin kardeşimiz vesilesiyle tanıdık. Bedrettin kardeşin Çorum’da hizmetlerde görevli olduğu dönemlerdi.

Ali Abi babası idi. Sonraki yıllarda defalarca görüştük. Çorum’dan Hasan Alaca kardeşimle dünür oldular. Bedrettin kardeşimiz bu vesileyle Çorum’un eniştesi oldu. Yıllarca birçok kardeşi Çorum ile akraba yaptık. 

Her gördüğümüzde nezaket ve zerafetini eksik etmeyen bir bahtiyardı Ali Abi. 

Bir hizmet vesilesiyle, yaz ayları ve günlerinin ülkeyi kasıp kavurduğu günlerde, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Van gibi illerimizde beraber, Ramazan günlerinde, A. Malik Atom, Tahir Ünverdi ve Diyarbakır’dan Hasan kardeşim ile güzel günler geçirmiştik.

Bazı insanları tarif etmek hayli zordur. Ali Abi hizmetlerle ömrü geçen bir kahramandı. “Mukadderat” deyince, her şey bitiyordu. Vuslatı adı işte ebedî âleme yolculuğu anladık. Hepimiz, o yolun yolcusuyuz. Eskiler, “eşiğin ardı gurbettir” demişler.

Aslında her gün evimizden çıkarken gurbete gitmiş oluyoruz. 

Çünkü akşama eve döneceğimizin hiçbir garantisi yoktur. Bizler, uzun bir seferin şu an orta durağındayız. Asıl mekânımız Ahiret âlemidir.

Fakat, insanın gaflet ve ihmali, hayatı çok uzun zannediyor. Ali Abi, mekânın Cennet olsun. Vuslatın, gökdeki güneşler gibi aydınlık olsun. İnşallah, şehitler, veliler ve müceddidler ve Üstadımızla beraber olsun.

Yeni Asya camiamıza, akrabalarına, yenge hanıma, çocuklarına, torunlarına taziyetlerimi iletiyorum. İşte hayat böyledir. 

Hayatın lezzetini ve zevkini ister isek, Ali Abi gibi hayat yaşamalıyız. Semeresiz meşakkatlerin arkasında gitmek değil, semereli ve ihlâslı meşakkatlerle hayatımızı devam ettirmeliyiz.

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