Zaman bir tarz ile hareket etmiyor.

Yarın ne ile karşı karşıya olacağımızı bilemiyoruz. Hatta şu andan sonra hangi hayat halleri ile muhatap olacağımızı bilemiyoruz.

Onun için, şu anı değerlendirmemiz gerekiyor.

Eskiler bunu, ”bir an-ı seyyale” diye tarif etmişler.

Yani hayat dediğimiz, sadece şu andır.

Çok kısa bir zamanı yaşıyoruz.

Kargı toplantısına gideceğimiz an da Selahattin Cesar Ağabeyimin vefat haberi ile sarsıldık.

Anadolu’nun bağrından Almanya’ya çalışmak için giden ve yıllarca hayat mücadelesinden sonra Çorum’da ikamet diyordu.

Nurlar’la orada tanışmıştı.

Derslere devamlı gelir, mütebessim siması ile tatlı tatlı sohbetlerde bulunurduk.

Yıllar böylece geçiyordu.

İşte insan ömrü böyle bir şey.

Takdir edilen bir zamanı var.

Rahmetli kayınpederimin Almanya’da çalışma arkadaşı idi.

Biz de birbirimize ailece çok yakındık.

Çocuklarının bir kısmının velisi idim.

Damadı Orhan benim kardeşim idi.

Mustafa ile büroda beraber çalıştık.

Yıllarca beraber kitap sergileri yaptık ilçelerde.

Erdal kardeşimle yıllarca beraberliğimiz oldu.

Büroyu yeni açtığım 1984 yılında ekonomik durumum çok sıkıntılı idi.

Bana Almanya’da yüklü bir para gönderip yardımcı olmuştu.

“Kardeşim sen hizmet ediyorsun, bu kadar üzülme” diye mektup gönderip, gözyaşlarıma vesile olmuştu.

Sonra, bu parayı peyder pey ödemiştim.

Yıllarca muhabbetimiz hiç kopmadı. Hem de ailecek..

Mekânı Cennet olsun...

Hayatta güzel bir seda bıraktı. Cenaze namazını gıyaben Kargı Yaylası’nda kıldık.

Ülkemizin dört bir tarafından, hatta Almanya ve Avustralya’dan bu derse iştirak eden iki yüze yakın bahtiyar Nur Talebeleri ile gıyabî cenaze namazını kıldık.

Fatihalar ve duâlar gönderdik.

Ölmekle bir insanın amel defteri kapanmıyor. Yetiştirdiği evlâtlar ve torunları ve Nur Talebeleri arkasından ahiret sermayesi onu takip edecek inşallah..

Ah Selahattin Ağabeyim.

Mekânın Cennet olsun.

Hastalıkların bitti, meşakkatler bitti, ebedî saadete gittin.

İşte zaman seyli böyledir.

Gelen gider, giden gelmez, ama ebedî saadette inşallah beraber oluruz.

Yenge Hanıma, benim kardeşlerim olan çocuklarına, torunlarına, akrabalarına ve sevdiklerine taziyetlerimi iletiyorum.