Bir Gemlik var!..

Evet, başlık böyle ama yazacağımız kaleme alacağımız Gemlik, gerçekten de öyle.

Türkiye’de numune-i misal bir Nurculuk merkezidir, Bursa’nın Gemlik ilçesi.

Gemlik’te cemaati bir ayrılık hiçbir zaman olmamıştır. Risale-i Nur dersleri pazartesi-perşembe düzenli olarak senelerce aksatılmadan yapılmaktadır.

Gemlik bayanlara ve baylara ait iki tane hizmet binası mevcuttur. Gemlik’in bir Tevfik ağabeyi vardır. Cemaatle uyumlu ve meşveretle hareket eden, koşan, koşturan bir şahsiyet. Gemlik’in bir Sefer ağabeyi, bir Hüsnü ağabeyi, bir Şerafettin ağabeyi, bir Nejdet ağabeyi, bir çok ağabeyleri ve bir de Serhat kardeşi vardır. Birçok kardeşleri gibi.

Gemlik’in hizmet mahalleleri ve bağırları daima Risale-i Nur hizmetlerine açıktır. Bu bağrı açık hizmet erlerinin başında ise Şerafettin ağabey gelmektedir. Birçok ağabeyle birlikte; düzenli olarak her sene üniversiteyi kazanarak giden genç kardeşlerimiz bu ağabeylerin elinden geçer. İlk Kur’an dersleri ise Hüsnü ağabeydendir. Rabbim hepsinden razı olsun. İsimlerini sayamadıklarımız ise ihlâs dairesinin isimsiz kahramanlarıdır.

Bursa’dan ve İznik’ten genç kardeşlerimiz, Gemlik Karaali binasında; Gemlik vakıf binasında Bursa Yeni Asya Derneği’nin tertip ettiği dört günlük bir okuma programının, Risale-i Nur okumalarının son gününe bizlerde eşlik ettik.

Gerçekten okuma programına katılan ve zihinlerini, akıllarını, kalplerini ve ruhlarını; Kur’an’ın muhteşem tefsirleri Risale-i Nurları anlama ve incelemesine veren, tahsis eden genç üniversiteli kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Büyük bir dikkat ve anlayışla merakla bu tertip edilen okuma programını takip eden Gemlik cemaatimizi ve Bursa’dan iştirak eden arkadaşlarımızı, ağabeylerimizi tebrik ediyoruz.

Sadece şöyle, böyle okuma programı yapılsın, edilsinle bu işler olmuyor. Ciddi bir şekilde ziyaretlerin en fazla onda bir olacağı okuma programlarının yapılması gerekiyor ki; muhabbetli, muhteşem, muazzam ve tesirli okumaları ve meyvelerini, neticelerini yakalayabilelim…