Rabbimiz bize ne emrediyor; anlamlı konuş. Her kelimemiz, her cümlemiz, her paragrafımız ve her yazımız bizleri Rabbimize isal edecek, götürecek şekilde anlamlı olmalıdır.

Yüce Allah yalansız konuşmamızı istiyor. Bizler de birer mü’min, muvahhid / tevhid ehli olarak doğru konuşmalıyız, doğru söylemeli ve doğru yazmalıyız. Hiç kimse bizlerin yalan söz, yazı ve davranışlarımızdan dolayı; dine, imana, Kur’ân’a soğumasın ve uzaklaşmasın.

Cenab-ı Hak emrediyor ki, dürüst olunuz. Kime diyor biz Müslümanlara, Kur’ân okuyan, İslâmî emir ve yasaklara uymakla yükümlü, vazifeli olan Müslüman kullarına emrediyor; dürüst olunuz!.. Bir Müslüman asla ve asla dürüstlükten taviz vermemelidir. Çünkü öyle biliniyor. Öyle de olunmalıdır. Nerede bir Müslüman varsa dürüsttür!..

Rahman ve Rahim olan yaratıcımız bizlere zarifce konuşmamızı söylüyor. Zariflik, zerafet, nezaket, edep ve âdâb dairelerinde konuşmak, yazmak, söylemek, anlatmak birer mürşid adayı olan mü’minlerin şiarı, vazgeçilmez en bariz özellikleri, sıfatları olmalıdır.

Kuvvet ve kudret sahibi, hâkim-i mutlak olan Rabbimiz bizlere yalnız ve yalnız gerçekleri konuşmamızı ve gerçeği söylememizi bizden istiyor. Öyleyse biz de gerçekleri söylemekten, gerçekleri konuşmaktan ve yazmaktan asla geri kalmamalı ve İlâhî emre uymalıyız inşallah.

Biz mü’minler için bir emir de; bizlerin kibarca konuşmamız hakkındadır. Müslüman hiçbir zaman kaba olmamalı, kaba ve patavatsız konuşmamalı, iyi davranışlar sergilemeli ve de kibar ve kibarca olan yazılar yazmalıdır.

