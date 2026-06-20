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20 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Allah’tan korkarız...

Ali BEYKOZ
20 Haziran 2026, Cumartesi
2026 FIFA Dünya Kupası devam ediyor. Turnuva için ABD’de kampta olan Senegal Futbol Millî Takımı, meteorolojinin kırmızı alarm verdiği zorlu hava şartlarına aldırış etmeden Cuma namazına gitti.

Bu haber sıradan bir durum olarak algılanmadı ve basın toplantısında bir gazeteci resmî makamların yaptığı hayatî fırtına uyarılarına rağmen Senagel Millî Takımı Teknik Direktörü Pape Thiaw’a teknik heyet ve futbolcuların Cuma namazına gitmesini eleştirerek bunun nedenini sordu.

Pape Thiaw Amerikalı gazeteciye tokat gibi bir cevap vererek büyük beğeni topladı: ”Namazdan daha önemli şey var mı? Bence bu senin soracağın bir soru değil. Buna hakkın yok. Sen rüzgârdan korkuyorsun, biz o rüzgârı yaratan Allah’tan korkuyoruz. Biz buraya eğlence amaçlı bir oyun için geldik ama Allah’a ibadet için yaratıldığımızı unutamayız. Eğer bugün Dünya Kupası finali olsaydı ve biz finalde olsaydık, Cuma namazı için gidersek şampiyonluğu kaybedecek olsak da Cuma namazını tercih ederiz, onun vakti belli çünkü. Bizim dinimizin ritüelleri hakkında bizimle böyle konuşamazsınız...” 

Onun bu cevabı, Üstad Bediüzzaman’ın sözünü hatırlattı; “İslâmiyet’te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır.”

Bir başka hatıra daha gözlerimizin önüne geldi.. EURO 2016 öncesi katıldığı bir programda o yılın Türkiye Futbol Direktörü  Fransa’da tek Müslüman takım biz olacağız Ramazan ayı bizim için bu anlamda çok önemli. Eğer maça uzun zaman varsa oyuncular oruç tutabilir. Ama iş varsa sonra tutarlar. Bu sağlıkları için önemli çünkü. Biz onların yerine tutarız...” demişti.

Hazreti Ali (ra) “Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek zafer kazanmanın hiçbir anlamı yoktur.” diyerek namazın ertelenmesine karşı çıkmıştır..

İslâm âlimlerinin ve hadis kaynaklarının ittifakına göre Allah katında en değerli ibadet “Vaktinde kılınan namazdır.” 

“... Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun” diyor Bediüzzaman… Hayatımızda namaz ve ibadetin öncelik sırasını bir kez daha  hatırlatan Senagel Millî Takımı Teknik Drektörü Pape Thiaw’a teşekkür etmek gerekiyor..

Her ne işle meşgulsek aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor.

Etrafımızı ilk önceliği namaz olan insanlarla çevrelersek bu oldukça kolay bir hale gelir. 

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