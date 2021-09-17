Musîbet mi, saadet mi?

Hayatı, Cenab-ı Hakk’ın verdiği bu dünya hayatını tek bir çizgi, bir hat üzerinde daima dümdüz, ileriye doğru gittiğini düşünmek/tevehhüm etmek insanoğlu için daima hata olur. Müslümanlar için ise büyük hata olur.

İmtihan dünyası adı üzerinde. O zaman çok imtihan olur. Bazen iyilikler güzelliklerle, bazen de kötülükler ve fenalıklarla imtihan olur. Bazı zaman musîbet gelir, belâ gelir. Bazı zaman da saadet gelir, mesruriyet/sevinç gelir.

Eğer bütün bu başa gelenleri Müslümanlar ve insanlık Allah’tan bilir, inanır; itaat ederek, kulluk ederek hayatı her şeyi ile olduğu gibi kabul edebilirse ona hem bu dünyada hem de ahirette açılacak kapı saadettir, huzurdur. Eğer nankörlük eder, inkâra sapar, dünya sevgisiyle sefahate girer, Yaratıcısına sırtını dönerse; kötülükleriyle, belâlarıyla, musîbetleriyle dünya kadar bir dünyayı başına dert eder.

Bu dünya hayatını ve ahiret hayatını insan için en zararlı ve kârlı bir şekilde düzene sokacak ve yaşattıracak bir şey insanım diyen insan için lâzımdır, elzemdir. Bu ise ancak ve ancak iman olabilir.

Zamanın gerekleri ve ihtiyaçları karşısında daima ter ü taze olacak her şeye mukabele ederek cevap verebilecek olan tahkikî iman ve tahkikî imanın mertebeleriyle olabilir.

Elhamdulillah! Şu ahirzaman hadisatının tazyikatına, dalâlet ve küfür rüzgârlarına karşı koyabilecek bir tahkikî imanı insana kazandırabilecek bir Kur’ân tefsiri; iman hakikatlerinin özü ve çekirdeği olan, izah ve ispat metodlarıyla ilim âleminin beğenisini kazanan Risale-i Nur eserleri elimizdedir.

İslâmın dostları bu muhteşem imanî eserleri okumak ve elde etmek için canla başla çalışıp, çırpınırlarken; İslâmın düşmanları da var güçleriyle ellerinden ne geliyorsa kullanarak bu eserlerin okunmamasına ve elde edilmemesine çalışıyorlar.

Dedik ya! İmtihan dünyası… Ehl-i iman Kur’ân hakikatlerini parlatmak için çalışacaklar ve gayret gösterecekler. Ehl-i küfür de imansızlık ve kitapsızlık malayaniyatını ve fenalıklarını göstermeye ve kabul ettirmeye, kendilerine göre parlatmaya çalışacaklar.