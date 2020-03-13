Muvaffakiyet

Hayat-ı içtimâiye-i beşeriyede çığır açmak…

Normal hayat düzeni içerisinde, sosyal hayatımızda; aklın almayacağı, Allah’ın reddedeceği, dalgalanmalar ve infiallerin olacağı değişiklikler yapmak, yapmaya çalışmak veya bu işin niyetine girmek…

Evet, bizler hayırlı, faydalı, müsbet işlerimizde başarılı olmak/muvaffak olmak istiyorsak; hayatımızı buna göre dizayn etmek ve böylece yaşamayı Allah’tan istiyorsan; muhakkak ve muhakkak bir surette Cenab-ı Hakk’ın kâinata koyduğu fıtrat kanunlarına muvafık/uygun hareket etmemiz gerekiyor…

Bizler kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezsek, uymaz ve aykırı işlerde ve gidişatta inad eder devam etmeye kalkarsak; müsbet, güzel, hayırlı, faydalı işlerde muvaffak olamayacağımız gibi; hedeflediğimiz, gaye edindiğimiz, çalışıp çabaladığımız bütün işler, hareketler, fiiller ise şer ve tahrip hesabına geçer, hem işimizi, fiilimizi hem de bizi Allah’ın takdir ve tekdiriyle şerir ve tahripkâr olarak ortada bırakır, perişan eder, ahiretimiz noktasından mesul eder ve hesaba çektirir.

Şu Kur’ân, iman, İslâmiyet, Risale-i Nur hizmetlerinde bulunmak isteyen ve hademeliğe aday olan kişiye evvel emirde lâzım olan Allah rızası ve halis bir niyettir.

Cenab-ı Allah’ın nusreti: Kulların üzerindeki muvaffakiyetin/başarının böyle bir halis niyetin olmasına muvafık düşüyor ve oluyor da… Kısacası kim Allah için, halis bir niyetle, müsbet olarak; hizmet-i Kur’âniye ve imaniyenin menfaatini, faydasını düşünür ve öyle de hareket ederse Allah da (cc) onunla beraberdir.

Çünkü bu muhteşem Nur hizmetinde görülmüştür ki; Cenab-ı Hakk’ın kâinata koyduğu kanunlara uygun olarak hareket ederek; hizmet-i Kur’âniyede ve imaniyede bulunmak isteyenler, ancak ve ancak kavanin-i adetullah’a riayet etmek, uymakla muvaffak olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir.

Eğer Allah’ın bu noktada ki koyduğu emir ve kanuna uyulmazsa insan ancak kendi nefis ve şeytanını dinler, ancak ve ancak böyle muvaffak olabileceğini zannederek, hizmette bulunan arkadaşlarını zem eder, kötüler, kendisini üstün görür ve umum yapılacak olan işlerin hepsine el atmakla umum işleri yarım ve akim bırakarak muvaffakiyetsizliği kendi eliyle, diliyle ve fiiliyle çağırır.

Muvaffakiyetin, nusretin, başarının Allah’tan geleceğini bilerek, anlayarak, derk ederek Allah için ve halis bir niyetle hizmet-i Kur’âniyede ve imaniyede (özellikle de Nur dairesinin içerisinde kalmaya) bulunmaya, çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya inşallah niyet edelim ve muvaffakiyeti Allah’tan isteyelim. Cenab-ı Allah bu niyet ve istekle Nur dairesinde bulunan herkesi muvaffak ve muzaffer etsin inşallah.