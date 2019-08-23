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23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Nur hizmetinin hâdimleri (11)

23 Ağustos 2019, Cuma
Nur’un hadimlerinin mazhar oldukları inayet ve ihsan-ı İlâhilerin başında onların safvetleri gelir.

Risale-i Nur okumaları ve hizmet için koşuşturmaları safvetlerini arttırır. Onları mükemmel bir imanın sahibi olarak rahat ve huzur-u kalp ile uhuvvetli kılan ve kemal sahibi insanlar olarak imanî hizmetlerde sebkat ettiren sefvetleri olmuştur. Halis ve pak amelleri art niyetsiz ve sırf rıza-i İlâhî noktasından olan Nur’un hadimleri Rablerinin emirlerini yerine getirebilmek, saf ve temiz vaziyetler almayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Bu halisiyet ve paklık, safvet olmak meşguliyet-i Nurlar’ın bir ikramıdır.

Safvet için uhuvvet ve uhuvvetkârane bir nuranî kemalat şarttır. Nefsini ve şeytanını öldüren, ehl-i dalâlet ve ehl-i küfür karşısında sıradağları andırır bir şekilde bilgili, mükemmel kemalatıyla imanî, Kur’ânî nurları neşreden, ilân ve ispat eden uhuvvetkârane kemalat Nur’un hadimleri için bir imtihan ve test yoludur. Bu imtihanı kazanmanın ve testi geçmenin tek yolu ise Risale-i Nurlar’ın mükemmel ve muhteşem izah ve ispat edilen imanî mevzularının okunması, anlaşılması ve hem fiilî, hem de kavlî olarak anlatılması ve yaşanmasıdır.

Uhuvvetkârane bir Nur hadimliği ise okumanın ve anlamanın yanında, sabırlı olmak, metanetli ve sebatkâr olmayı ister. Nur’un hadimlerinin metanetli olması demek her türlü zahmeti, müşkülâtı, sıkıntıyı telâşeye vermeden sabırla ve tevekkülle karşılayabilmeleri imanî itminanlarını sergilemeleri ve göstermeleridir.

Nur’un hadimleri sabırlı, metanetli, müteşekkir halleriyle dinin emirlerinin anlaşılmasında ve anlatılmasında kendi nefis ve şeytanlarını müsahemesiz oldukları gibi irşat ve tebliğde kavlileyyin ile, mülâyemetle hakikatlerin hakaikine zarar ve halel vermeden müsamahakâr olmalıdırlar. Müsamahaya yaklaşımlar dinden, dinin emirlerinden taviz vermek üzere değil; dinin emirlerine eksiksiz ve harfiyyen uymak noktalarından muhataplarının seviyelerine uygun olarak Nur’un hadimlerince eksiksiz, noksansız yapılabilmelidir.

Nurun hadimleri evvelâ dinin emirleri noktasından müteyakkızdırlar. Risale-i Nurlar’ın eliyle neşredilen iman hakikatlarının yanlış anlaşılmaması, tamtamına eksiksiz olarak tamim edilmesi, anlatılması ve duyurulması noktalarından uyanıktırlar, dikkatlidirler. Bu dikkatlerini gafletle, tembellikle, suistimalle, hakikatları, iman, Kur’ân, İslâmiyet hakikatlarının gölgelendirilmesinde kullanmamalıdırlar.

Nurun hadimleri, Kur’ân, iman hizmetleri, İslâmiyet umdelerinin doğru anlaşılması, yanlış yapılmaması ve doğru İslâmiyetin ve İslâmiyete lâyık doğruluğun tebliği hususunda büyük bir fedakârlık ve civanmert olabilmelidirler. Yol arkadaşlarını, hizmetteki kardeşlerini koruyup kollamakla iman hakikatlerinin neşri ve ilânına da kuvvet vereceklerini bilmelidirler. Kur’ân, iman hizmetinde civanmertlik gösterenler Nur’un hadimlerine de aynı civanmertliği göstermeleri uhuvvetin, ihlâsın ve kardeşliğin iktizasıdır.

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