Şevk, okumakla kazanılır

İş yapmak, bir şeyleri ortaya koyabilmek, hademelik vazifelerini yerine getirmek demek; yanlış anlaşılmasın!.. Her şeyi değiştirmek, yenilik yapmak, maziyi inkâr etmek, hali hazır zamanı pas geçerek istikbalin/geleceğin hayallerine, boş emellerine kapılmak demek de değildir.

Kudsî Nur hizmetinde sonbahar yorgunluğuna kapılmamak lâzım. Afaka dağılmış nazarlarımızı kendimize çevirmemiz, kendi hal ve harekâtımızı kontrol etmemiz gerekmektedir.

Nurlar'la, Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetine niyetli ve istekli olanlar; bu istek ve niyetlerini hademeliğe, hizmetkârlığa dökerek ispat-ı vücud edebilmelidirler.

Çalışmanın, gayret etmenin, hademelik ve hizmetkârlık etmenin matiyyesi şevk, ümid ve aşk iken; şevkin ve ümidin ve de gayretşinas bir aşkın matiyyesi okumaktır.

Hizmete aday ve talip ve istekli olanın üzerinde en çok duracağı mesele hizmet edebilmek için dolu dolu olmaktır.

Bunun için okumak, öğrenmektir. Okuyan ve öğrenen adam görecektir ki hizmet yapılmıyor; yaptırılıyor.

Şu farkı fark edecek kadar duyabilmek ve öğrenebilmek bile hem Hak nazarında hem de halk nazarında çok mühim bir kazanım olmuş olacaktır.

İlim, fen ve belâgatin hükmettiği şu asrımızda herkesin yaptığı, yapacağı, yapması lâzım gelen işleri fiilleri tam, eksiksiz, zamanında, zemininde ve doğru olarak yapması kaçınılmaz bir gerçek olarak Müslümanların karşısında beklemektedir.

İş yapmak, bir şeyleri ortaya koyabilmek, hademelik vazifelerini yerine getirmek demek; yanlış anlaşılmasın!..

Her şeyi değiştirmek, yenilik yapmak, maziyi inkâr etmek, hali hazır zamanı pas geçerek istikbalin / geleceğin hayallerine, boş emellerine kapılmak demek de değildir.

Okumanın, öğrenmenin gücü ve kuvvetini şahs-ı manevî çadırının altında birleştirerek eritmek ve kat kat kuvvet kazanarak hizmetin her işine koşabilmek ve yapmaya çalışmaktır.

Bu çalışma ve gayretten sonradır ki Rabbimizin ihsan, ikram ve izzet-i inayetini bekleyebilmek de ve bir âlicenaplık göstermek, sabırlı olmak, tevekkülü bozmamak, inayet-i İlâhî ve kerem-i İlâhiyeye mazhar olabilmek de inşallah okumayı ve öğrenmeyi bizlere meyveler olarak memnun edecektir.

Geceler, uzun geceler bizleri okuma, öğrenme gayretine bu sonbahar mevsimiyle birlikte çağırıyorlar.

Bizler de halis bir niyetle ve ihlâsla; yalnız ve yalnız hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede bulunmak için okuyalım ve öğrenelim.