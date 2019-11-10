"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Şevk, okumakla kazanılır

10 Kasım 2019, Pazar
İş yapmak, bir şeyleri ortaya koyabilmek, hademelik vazifelerini yerine getirmek demek; yanlış anlaşılmasın!.. Her şeyi değiştirmek, yenilik yapmak, maziyi inkâr etmek, hali hazır zamanı pas geçerek istikbalin/geleceğin hayallerine, boş emellerine kapılmak demek de değildir.

Kudsî Nur hizmetinde sonbahar yorgunluğuna kapılmamak lâzım. Afaka dağılmış nazarlarımızı kendimize çevirmemiz, kendi hal ve harekâtımızı kontrol etmemiz gerekmektedir.

Nurlar'la, Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetine niyetli ve istekli olanlar; bu istek ve niyetlerini hademeliğe, hizmetkârlığa dökerek ispat-ı vücud edebilmelidirler.

Çalışmanın, gayret etmenin, hademelik ve hizmetkârlık etmenin matiyyesi şevk, ümid ve aşk iken; şevkin ve ümidin ve de gayretşinas bir aşkın matiyyesi okumaktır. 

Hizmete aday ve talip ve istekli olanın üzerinde en çok duracağı mesele hizmet edebilmek için dolu dolu olmaktır. 

Bunun için okumak, öğrenmektir. Okuyan ve öğrenen adam görecektir ki hizmet yapılmıyor; yaptırılıyor. 

Şu farkı fark edecek kadar duyabilmek ve öğrenebilmek bile hem Hak nazarında hem de halk nazarında çok mühim bir kazanım olmuş olacaktır.

İlim, fen ve belâgatin hükmettiği şu asrımızda herkesin yaptığı, yapacağı, yapması lâzım gelen işleri fiilleri tam, eksiksiz, zamanında, zemininde ve doğru olarak yapması kaçınılmaz bir gerçek olarak Müslümanların karşısında beklemektedir.

İş yapmak, bir şeyleri ortaya koyabilmek, hademelik vazifelerini yerine getirmek demek; yanlış anlaşılmasın!.. 

Her şeyi değiştirmek, yenilik yapmak, maziyi inkâr etmek, hali hazır zamanı pas geçerek istikbalin / geleceğin hayallerine, boş emellerine kapılmak demek de değildir.  

Okumanın, öğrenmenin gücü ve kuvvetini şahs-ı manevî çadırının altında birleştirerek eritmek ve kat kat kuvvet kazanarak hizmetin her işine koşabilmek ve yapmaya çalışmaktır. 

Bu çalışma ve gayretten sonradır ki Rabbimizin ihsan, ikram ve izzet-i inayetini bekleyebilmek de ve bir âlicenaplık göstermek, sabırlı olmak, tevekkülü bozmamak, inayet-i İlâhî ve kerem-i İlâhiyeye mazhar olabilmek de inşallah okumayı ve öğrenmeyi bizlere meyveler olarak memnun edecektir.

Geceler, uzun geceler bizleri okuma, öğrenme gayretine bu sonbahar mevsimiyle birlikte çağırıyorlar. 

Bizler de halis bir niyetle ve ihlâsla; yalnız ve yalnız hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede bulunmak için okuyalım ve öğrenelim. 

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet, ahlâk ve hukukla sağlanır

    Demokrasi ve hukuk olmayınca siyaset patinaj yapıyor

    Diyarbakır annelerinden Mevlid duâsı

    Suriyeli baba ve oğlundan örnek davranış

    İdlib’de geçen ay 13’ü çocuk 75 sivil öldü

    Meteoroloji'den hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama

    Galatasaray Gaziantep'te moral kazandı

    Irak'ta 15 gösterici daha yaralandı

    'Güven Masası'na 186 bin başvuru yapıldı

    Moody’s'ten İngiltere kararı

    'Niye bunları görmezden geliyorsunuz?'

    Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

    MSB: Teröristler 24 saatte 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi

    'Hürriyetçi parlamenter sistemi savunuyoruz'

    Dilipak: Devlet bizi kendine benzetti

    'İyi bir başlangıç yaptık'

    Barolar Birliği seçimi reddetti

    Lavrov'dan 'Suriye' açıklaması

    'Dünyanın en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Doğum sancısı
    Mehmet KARA

    Arınç ne demişti, ne oldu?
    Behlül SEMERCİ

    Hukukta orantısız güç kullanımı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Adalet, ahlâk ve hukukla sağlanır
    Adnan NACİR

    Ispan-AK
    Ahmet BATTAL

    Bilgi yük müdür güç müdür?
    Genel

    Demokrasi ve hukuk olmayınca siyaset patinaj yapıyor
    Rifat OKYAY

    Şevk, okumakla kazanılır
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, Habibullaha(asm) tâbi olmakla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.