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31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bu memleket dünyaya karşı Risale-i Nur’la iftihar edecek

Risale-i Nur'dan
31 Ekim 2020, Cumartesi
Bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefâhir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir.

Afyon Emniyet Müdürlüğüne Ben, sizin insaniyet ve vicdanınıza itimaden, mahrem işlerimi size beyan ediyorum. Hem vazife itibarıyla siz, bizimle pek çok alâkadarsınız. Çünkü Risale-i Nur’un asayiş noktasında yirmi seneden beri yüz bin şakirdinden hiçbir vukuat olmadığı gibi, pek çok zabıta memurlarının itiraflarıyla ve bir şey aleyhimizde kaydetmemeleriyle, bunu ispat eder. Buraya, Ankara Emniyet-i Umumiye Müdürü geldiğini bir çocuktan işittim. 

Her halde benim halimi soracak diye bir şey kaleme aldım ki, rahatsızlığım münasebetiyle, ona konuşmak yerinde takdim edeyim. Birden gittiğini işittim. Size leffen onu gönderiyorum; münasip görseniz, berâ-yı malûmat ona gönderirsiniz. Ben, dünya işlerini bilmiyorum, halklar ile görüşemiyorum. Senden başka burada kimsem yok ki, reyini alayım. Benim şahsıma ait mesele, gerçi çok ehemmiyetsizdir, cüz’îdir, fakat Risale-i Nur’a ait mesele bu vatan ve millette pek çok ehemmiyeti var. 

Size kat’iyen ve çok emarelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâm’a ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risale-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefâhir-i tarihiyesini onun ibrazıyla gösterecektir.Said Nursî

Emirdağ Lâhikası, 43. mektup, s. 107

*** 

(Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur’la Alâkadar Mahkemelerin Hâkimleriyle Bir Hasbihaldir)

Efendiler! 

Siz, ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la uğraşıyorsunuz? Kat’iyen size haber veriyorum ki, ben ve Risale-i Nur sizinle değil mübareze, belki sizi düşünmek dahi vazifemizin haricindedir. Çünkü Risale-i Nur ve hakiki şakirdleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtîye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bizimle uğraşanlar, o zaman kabirde elbette toprak oluyorlar. Farz-ı muhal olarak, o saadet ve selâmet hizmeti bir mübareze olsa da, kabirde toprak olmaya yüz tutanları alâkadar etmemek gerektir. 

Evet, hürriyetçilerin ahlâk-ı içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâubalîlik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça şimdiki vaziyeti gösterdiği cihetinden, şimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ı içtimaiye cihetinde, ne şekle girecek elbette anlıyorsunuz. Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canıyla Kur’ân’ın hizmetinde emsalsiz kahramanlık gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehşetli lekedar, belki mahvedecek bir kısım nesl-i âtînin eline, elbette Risale-i Nur gibi bir hakikati verip, o dehşetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiğimizden, bu zamanın insanlarını değil, o zamanın insanlarını düşünüyoruz.

Emirdağ Lâhikası, 7. mektup, s. 48

LÛ­GAT­ÇE:

ahlâk-ı içtimaiye: Sosyal ahlâk, toplum ahlâkı.

emare: Alâmet, belirti.

ibraz: Ortaya koyma, gösterme.

leffen: İçine konmuş olarak, iliştirilmiş olarak.

mefahir-i tarihiye: Tarihe ait iftihar edilecek, övünülecek şeyler.

mübareze: Çatışma, çekişme.

nesl-i âtî: Gelecek nesil.

seciye-i diniye: Dinî seciye, dine ait karakter, ahlâk.

varta: Tehlike.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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