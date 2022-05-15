"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Cenab-ı Hak madem vaad etmiş; elbette yapacak

Risale-i Nur'dan
15 Mayıs 2022, Pazar
Madem şu mevcudat hak söyleyen sâdık kelimeleri, şu hâdisat-ı kâinat doğru söyleyen nâtık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaad etmiş; elbette yapacaktır, bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadet-i uzmâ verecektir.

SEKİZİNCİ HAKİKAT

Bab-ı vaad ve vaîddir; ism-i Cemîl ve Celîl’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak olan şu masnuatın Sânii, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaad ve vaid-i İlâhîsini yerine getirmeyip, hâşâ, acz ve cehlini göstersin? Hâlbuki vaad ve vaidinde bulunduğu emirler, kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay, geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen, (HÂŞİYE-1) kısmen mislen (HÂŞİYE-2) iadesi kadar kolaydır. İfa-i vaad ise, hem bize, hem her şeye, hem Kendisine, hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lâzımdır. Hulfü’l-vaad ise, hem izzet-i iktidarına zıttır, hem ihata-i ilmiyesine münafidir. Zira hulfü’l-vaad ya cehilden, ya aczden gelir.

Ey münkir! Bilir misin ki, küfür ve inkârın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki, kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir vecihle hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hilâf Onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir Zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette, ebedî, büyük cezaya müstahak olursun. “Bazı ehl-i Cehennemin bir dişi, dağ kadar” olması, cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor.

Madem şu mevcudat hak söyleyen sâdık kelimeleri, şu hâdisat-ı kâinat doğru söyleyen nâtık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaad etmiş; elbette yapacaktır, bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadet-i uzmâ verecektir.

HÂŞİYE-1: Ağaç ve otların kökleri gibi.

HÂŞİYE-2: Yapraklar, meyveler gibi.

Sözler, Onuncu Söz, s. 100

LÛ­GAT­ÇE:

bab-ı vaad ve vaîd: mükâfatlandırmak ve cezalandırmak için verilen sözle ilgili bölüm.

Celîl: celâl sahibi; nihayet derecede büyüklük, hışım, hiddetlilik.

Cemîl: güzel, güzellik sahibi, Cenab-ı Hakkın bir ismi.

hâdisat-ı kâinat: kâinatta meydana gelen olaylar.

mahkeme-i kübra: öldükten sonra bütün insanların diriltilerek Allah huzurunda hesaba çekileceği büyük mahkeme.

nâtık: konuşan.

Sâni: her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

saadet-i uzmâ: ahiret saadeti, sonsuz mutluluk diyarı.

vaîd: cezasını söyleyerek fenalıktan sakındırma.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Hukuka dört elle sarılalım''

    Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

    Putin’den Finlandiya'ya uyarı

    Tekbirlerle uğurlandı

    ''Türkiye 14 Mayıs’ta demokrasiye kavuştu''

    ''Mücadele etmemem hata idi''

    Kuzey Kore'den salgına karşı 'topyekün savaş' ilanı

    En fazla çiftçinin olduğu il Ordu

    Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor

    ABD'den Rusya'ya acil ateşkes çağrısı

    14 Mayıs Demokrasi Bayramı’nın 72. yıldönümünde Demokrasi Hasreti

    Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz

    Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

    İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

    Zelenskiy: Macron bunu boşuna yapıyor

    Hükümete güven dibe vurdu

    MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu

    'Twitter’i satın alma anlaşması geçici olarak askıya alındı'

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Havuzu kurutup hazineyi boşalttılar”
    Genel

    ''Hukuka dört elle sarılalım''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Başörtülüler hakkında
    Faruk ÇAKIR

    Yine güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak madem vaad etmiş; elbette yapacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Risale-i Nur diliyle (kulağıyla) musıkî
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar
    Ramazan Çalışan

    Dünya bir misafirhanedir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Üslûp” kaygısı... ya da...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.