"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Ey âlem-i İslam! Hayatın ittihadda

Risale-i Nur'dan
16 Ekim 2020, Cuma
İslâmiyet, selm ve müsâlemettir; dahilde nizâ ve husûmet istemez. Ey âlem-i İslâmî! Hayatın ittihadda.

İSLÂMİYET, SELM VE MÜSALEMETTİR; DAHİLDE NİZA VE HUSUMET İSTEMEZ

Ey âlem-i İslâmî! Hayatın ittihadda. Ger ittihad istersen, düsturun bu olmalı:

”Hüve’l-hakku” yerine “Hüve hakkun” olmalı; “Hüve’l-hasenü” yerine ”Hüve’l-ahsenü” olmalı.

Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “İşte bu haktır; başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir.”

Dememeli: “Budur hak; başkaları battaldır. Yalnız benimkidir güzeli; başkaları yanlıştır, hem çirkindir.”

Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor; niza ondan çıkıyor.

Dert ile dermanlar taaddüdü hak olur; hak da taaddüd eder. Hâcât ve ağdiyenin tenevvüü hak olur; hak da tenevvü eder.

İstidad, terbiyeler tekessürü hak olur; hak da tekessür eder. Bir madde-i vahide, hem zehir ve hem panzehir.

İki mizaca göre mesâil-i fer’îde hakikat sabit değil, izafî ve mürekkeb. Mükellefîn mizaçlar,

Ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve terekküb, her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder.

Mezhebinin hududu tayinini bırakır temâyül-ü mizaca. Taassub-u mezhebî, tamime sebep olur.

Tamimin iltizamı, sebep olur nizaa. İslâmiyet’ten evvel tabakàt-ı beşerde derin uçurumlar,

Hem tebâud-u acibi istedi, bir vakitte taaddüd-ü enbiya, tenevvü-ü şerâyi, müteaddid mezhepler.

Beşerde bir inkılâb İslâmiyet yaptırdı. Beşer tekàrüb etti; şer’ etti ittihad, vahid oldu peygamber.

Seviye bir olmadı; mezhep taaddüd etti. Terbiye-i vahide kâfi geldiği zaman, ittihad eder mezhepler.

Sözler, Lemeât, 804

***

Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı İslâmdır.

Mektûbat, Hakikat Çekirdekleri, s. 551

***

Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir. İhfa ve havf, riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâm’dır.

İttihadın hedef ve maksadı, o kadar uzun, münşaip, muhit ve merakiz ve maâbid-i İslâmiyeyi birbirine rabteden bir silsile-i nurânîyi ihtizaza getirmekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarîk-ı terakkîye bir hâhiş ve emr-i vicdanî ile sevk etmektir.

Bu ittihadın meşrebi muhabbettir; husumet ise cehalet ve zaruret ve nifakadır.

E.S.D.E., s. 57

***

Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim!

Beş yüz senedir yattığınız yeter; artık Kur’ân’ın sabahında uyanınız. Yoksa, Kur’ân-ı Kerîm’in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla, vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur’ân’ın mecrasından ayrılarak, birleşmeyen su damlaları gibi, toprağa düşmeyiniz. Yoksa, toprak gibi, sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur’ân-ı Kerîm’in saadet ve selâmet mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan hakikat-i İslâmiye sularını akıtınız. O hakikat-i İslâmiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakikî medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak, bu vatan maddî ve manevî saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir inşaallah.

Tarihçe-i Hayat, s. 171

LÛ­GAT­ÇE:

selm: barış, sulh.

müsâlemet: iki taraf arasında barış olması, barışıklık.

nizâ: çekişme, kavga.

ittihad: birleşme.

hubb-u nefis: nefse düşkünlük, nefsini sevmek.

ağdiye: gıdalar.

mesâil-i fer’î: esâsa âit olmayıp teferruata dâir olan meseleler.

tekessür: çoğalmak.

tebâüd-ü acîb: acib bir uzaklaşma.

tenevvü-ü şerâyi’: şeriatların çeşitli olması.

tekàrüb: birbirine yaklaşma.

ihfâ: gizlemek.

havf-ı riyâ: gösteriş korkusu.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir

    AB'den İsrail'e tepki: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

    Fransa ve Avrupa'da vaka sayısında yeni rekor!

    Koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    AÜ, kayıt yenileme işlemlerini uzattı

    Almanya’da “ikinci dalga” tehlikesi

    İnsan kaynaklarını güçlendirmeliyiz

    Dünyadaki her 10 kişiden 1’i açlık çekiyor

    Gençlerden Nurlu buluşma

    6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 vefat daha

    Gıda israfını önle, dünyayı koru

    Gıda güvenliğine sansürde geri adım

    Bütçe açığı giderek büyüyor

    Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 906 ölüm daha

    Youtube, koronavirüs aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim
    Genel

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Işık kimin içinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Feyziler”den Ahmed Feyzi
    Genel

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir
    Şükrü BULUT

    Kader bizi hasret bıraktı
    Faruk ÇAKIR

    Aşırılıkları kim dizginler?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı bekleme, namazda olmak gibidir
    Cevher İLHAN

    Meclis’in iradesine ipotek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.