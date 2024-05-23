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23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Hakikî insaniyet ve kemalât iman iledir

Risale-i Nur'dan
23 Mayıs 2024, Perşembe
(Dünden devam)

Hem deme ki: “Ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim.” Çünkü hayvana nisbeten mazi, müstakbel gayb hükmündedir. Cenab-ı Hakîm-i Rahîm o gaybı onlara bildirmemekle, onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk, hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister, fakat his gider, o elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk’ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re’feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette, sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nisbeten gaybî olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setr-i gaybda bulunan istirahat-i tammeden bilkülliye mahrumsun.

Hem senin medar-ı fahrin olan uhuvvet ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin; incecik bir zamana, büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan, sun’î ve muvakkat ve sahtekâr ve asılsız ve gayet cüz’î olup, senin insaniyetin ve kemalâtın o nisbette küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, iman cihetiyle mevcud bulunan mazi ve müstakbeli ihata ettiğinden, insaniyeti ve kemalâtı o nisbette teâlî eder. Hem senin dünyaca muvaffakiyetin, elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiyatıyla aldığı gibi; sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata, uzun ve daimî ve geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için, elbette o had dairesinde galebe edersin. Bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hırs, muhabbet, intikam gibi hissiyatla müteveccih olduğun için, ehl-i diyanete muvakkaten tefevvuk edersin.

Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvî vazifelerini bırakıp, süflî nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden, ehl-i imana dünyada galebe edersin. Ve zâhirde daha sevimli görünürsün. Çünkü senin akıl ve kalp ve ruhun gayet derecede tedennî ve tereddî ve sukut edip, pis heves ve rezil nefse inkılâb etmişler, mesholmuşlar. Elbette bu cihette, sana Cehennemi ve mazlum ehl-i imana Cenneti kazandıran bir muvakkat galeben olacak.

Gençlik Rehberi, s. 29

LÛ­GAT­ÇE:

bilkülliye: tamamıyla, büsbütün.

Cenab-ı Hakîm-i Rahîm:  sonsuz merhamet sahibi olan ve her şeyi belirli gayeleri yönelik yerli yerinde yapan Allah.

gayb: bilinmeyen, görünmeyen.

hamiyet: ailesini, milletini ve vatanını koruma gayreti.

inhisar: sınırlama.

istirahat-i tamme: tam bir istirahat.

medar-ı fahr: iftihar sebebi, övünme vesilesi.

mesholmak: bir şeyi kötü ve çirkin hâle çevirmek.

muvakkat: geçici.

re’fet: acıma, merhamet.

sefihane: sefihçe, haram zevk ve eğlenclere düşkün bir şekilde.

setr-i gayb: gaybın örtülmesi, bildirilmemesi.

teâlî: yükselme, yücelme.

tedennî: alçalma.

tefevvuk etmek: üstünlük sağlamak.

tereddî: gerileme; yozlaşma.

uhuvvet: kardeşlik.

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