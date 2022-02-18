"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İnkılâpla yapılan tahribatları tamire çalışsanız

Risale-i Nur'dan
18 Şubat 2022, Cuma
İnkılâp kusurlarını üç dört adamlara verip şimdiye kadar Umûmî Harp ve sair inkılâpların icbarıyla yapılan tahribatları –hususan an’ane-i diniye hakkında– tamire çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref...

[Dünden devam]

Eğer şimdi siz kâtib-i umûmî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usûlleri muhafazaya çalışıp, üç dört şahsın inkılâp namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcut haseneleri ve inkılâp iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç dört adamın seyyiesi üç dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehidlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir mânevî azap ve şerefsizlik olmakla beraber; o üç dört inkılâpçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücud bulan haseneleri o üç dört adama verilse, o üç dört milyon iyilikler, üç dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara keffaret olamaz.

Salisen: Size karşı elbette çok cihetlerde dâhilî ve hâricî muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki, size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-ı imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlûp ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri an’ane-i İslâmiye ile, ruh ve kalple bağlanmış. Zâhiren muhalif-i fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfüru etse de kalben bağlanmaz.

Hem bir Müslüman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hüccetleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekâvetinize havale ediyorum.

Bu asrın Kur’ân’a şiddet-i ihtiyacını hissetmekte İsveç, Norveç, Finlandiya’dan geri kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir. Siz, şimdiye kadar gelen inkılâp kusurlarını üç dört adamlara verip şimdiye kadar Umûmî Harp ve sair inkılâpların icbarıyla yapılan tahribatları –hususan an’ane-i diniye hakkında– tamire çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve ahirette büyük kusuratlarınıza keffaret olup, hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek milliyetperver, hamiyetperver namına müstehak olursunuz.

Rabian: Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Ve madem siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz. Ve madem o kat’î ölüm ehl-i dalâlet için idam-ı ebedîdir, yüz bin hamiyetçilik ve dünyaperestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez. Ve madem Kur’ân, o idam-ı ebedîyi, ehl-i iman için terhis tezkeresine çevirdiğini güneş gibi ispat eden Risale-i Nur elinize geçmiş ve yirmi seneden beri hiçbir feylesof, hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor, bilâkis dikkat eden feylesofları imana getiriyor ve bu on iki sene zarfında dört büyük mahkemeniz ve feylesof ve ulemadan mürekkeb ehl-i vukufunuz Risale-i Nur’u tahsin ve tasdik ve takdir edip, iman hakkındaki hüccetlerine itiraz edememişler. Ve bu millet ve vatana hiçbir zararı olmamakla beraber, hücum eden dehşetli cereyanlara karşı sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî olduğuna Türk milletinden, hususan mektep görmüş gençlerden yüz bin şahit gösterebilirim. Elbette benim size karşı bu fikrimi tam nazara almak, ehemmiyetli bir vazifenizdir. Siz dünyevî çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz; bir parça da ahiret hesabına konuşan, benim gibi kabir kapısında, vatandaşların haline ağlayan bir bîçareyi dinlemek lâzımdır.

Emirdağ Lâhikası, 163. mektup, s. 255

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    15 Temmuz ve BAE soruları

    "Hayat pahalı, emek ucuz"

    "Yeni Asya hep dik durdu"

    Evliler daha mutlu

    "Külfeti millete, sefası sizinkilere"

    'Ukrayna’nın doğusunda bir tanktan ateş açıldı'

    ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli müsteşarı sınır dışı edildi

    Stoltenberg: Rusya, işgal için mazeret arıyor

    Biden'dan 'diplomatik çözüm' çağrısı

    Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

    Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Donbas' açıklaması

    "Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok"

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

    İran nükleer müzakerelerde temkini elden bırakmıyor

    "İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi" iddiası

    Fauci'den 'normalleşme' çağrısı

    Gençlik değişim ve demokrasi istiyor

    ABD'de son 1200 yılın en büyük kuraklığı

    Sağlıkçılar grevde

    Nehirlere karışan ilaçlar sağlığı tehdit ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    15 Temmuz ve BAE soruları
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya Millet İttifakı’nı destekliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı
    Ahmet BATTAL

    Dün dündür, bugün yarındır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur-u daimî ve sürekli mutluluk nerede?
    Risale-i Nur'dan

    İnkılâpla yapılan tahribatları tamire çalışsanız
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın ve şerrin Allah’tan olması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Cevher İLHAN

    Tarımın çöküşüne bigâne

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.