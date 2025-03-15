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15 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

“Leyle-i Kadr’i nısf-ı âhirde arayınız”

Risale-i Nur'dan
15 Mart 2025, Cumartesi
İnsanlarda velî, Cuma’da dakika-i icabe, Ramazan’da Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsnada İsm-i A’zam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir.

Yirmi sene mübhem bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre müreccahtır.

Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 83, s. 559

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Rivâyât-ı sahiha ile, “Leyle-i Kadr’i nısf-ı âhirde, hususan aşr-ı âhirde arayınız” ferman etmesiyle, bu gelecek geceler, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadr’in gelecek gecelerde ihtimali pek kavî olmasından istifadeye çalışmak, böyle sevaplı yerlerde bir saadettir.

Şuâlar, 

On Dördüncü Şuâ, s. 535

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Bu aşr-i âhir-i Ramazan’da her gece, hususan tek gecelerde Leyle-i Kadr’in bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadis-i şerif ferman ediyor. Onun için, Nurcular o nur-u a’zamdan istifadeye çalışmak gerektir.

Emirdağ Lâhikası, 189. mektup, s. 283

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Hadis-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerif’in nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene bir ibâdet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadir’in ihyâsına ve her biriniz umum Nur Talebeleriyle beraber, hususan bu bîçare, çok kusurlu, hasta, zaif kardeşinizi hissedar etmenizi ve her birinizin duâlarınızın binler mânevî âminlerin teyidiyle dergâh-ı İlâhîde kabul olmasını rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, 236. mektup, s. 348

***

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Seksen küsur sene ibadetli bir ömr-ü bâkîyi temin eden Ramazan-ı Şerif’inizi bütün ruh u canımızla tebrik ve her gecesi bir nevi Leyle-i Kadir hükmünde hakkımızda menfaattar olmasını niyaz ederiz. Ve teşrik-i mesai sırrıyla ve her has Nurcu, umum Nurcuların mânevî kazancına hissedar olmasıyla, manen binler dil ile ibâdet ve dua ve istiğfar ve tesbihat yapmaya hakikî uhuvvet ve ihlâs ile mazhariyetinizi rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz ve öyle de ümit ediyoruz.

Emirdağ Lahikası, 233. mektup, s. 345

LUGATÇE:

aşr-i âhir-i Ramazan: Ramazan’ın son on günü.

dakika-i icabe: Allah’ın dualara husûsiyetle icabet edip kabul ettiği vakit.

efrad: fertler; unsurlar.

İsm-i A’zam: Allah’ın en büyük ismi.

kavî: kuvvetli.

Leyle-i Kadr: Kadir Gecesi.

muayyen: belirli.

mübhem: belirsiz.

müreccah: tercih edilen.

nısf-ı âhir: son yarı (Ramazanın son 15 günü)

teşrik-i mesai: çalışmada ortaklık.

uhuvvet: kardeşlik.

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