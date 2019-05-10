"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Orucu bütün duygulara tutturmalı

Risale-i Nur'dan
10 Mayıs 2019, Cuma
[Dünden devam]

Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır.

Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultan’ı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâl’i, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişanı olan Kur’ân-ı Hakîm’i, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhânî hükmüne geçmek, mukteza-i hikmettir.

Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malâyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak; ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek; meselâ gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil-i eşgal ettirilse başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.

Mektubat, 29. Mektub, s. 475

LÛ­GAT­ÇE:

cülûs-u hümayun: Padişahın tahta çıkış töreni.

ekmel: En mükemmel, en kâmil.

hayat-ı bâkiye: Sonsuz hayat.

hüccet-i kàtıa: Kesin delil.

inzal edilme: İndirilme.

Leyle-i Kadir: Kadir gecesi.

malâyaniyat: Faydasız, boş şeyler.

meşagil: Meşguliyetler, uğraşlar.

meşher-i Rabbânî: Her şeyi terbiye eden Cenab-ı Hakk’ın sergisi.

muharremat: Haramlar.

mukteza-i hikmet: Cenab-ı Hakk’ın hikmetinin gereği, yaratılıştaki İlâhî gaye ve faydaların gereği.

nass-ı Kur’ân: Kur’ân-ı Kerîm’in kesin, şüpheye ihtimal bırakmayan hükmü.

raiyet: Halk.

semerat: Meyveler, neticeler.

süflî: Bayağı, adi.

tatil-i eşgal etmek: İşlere ara vermek, boş duruma geçmek.

tazammun: İçine alma, kapsama.

ubudiyet: Kulluk.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.