"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak

Risale-i Nur'dan
18 Ocak 2025, Cumartesi
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ın hem fevkalade ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Resâil-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikat- lerini cem’ etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur’ân’ın bir numune-i kudsîsi, hem tamam Kur’ân’ın tevafuklu tab’ında bir misal-i musağğarı ve müjdecisi, hem maddî ve lafzî ve mânevî parlak bir i’caz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tab’ına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Emirdağ Lahikası, 15. mektup, s. 62

***

Bugünlerde hatırıma gelen bir vakıayı beyan ediyorum:

Ben, namaz tesbihatının âhirinde, otuz üç defa Kelime-i Tevhidi zikrederken, birden kalbime geldi ki hadis-i şerifte “Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadet hükmüne geçer.” Risale-i Nur’da o saat var; çalış, o saati bul, ihtar edildi. Âdeta ihtiyarsız bir surette, Kur’ân’ın ayetü’l-kübrasının iki tefsiri olan iki ayet-i kübrâ risalelerinden mülâhhas tefekkürî bir tekellüm, tam bir saat devam etti. Baktım, size gönderdiğim Ayetü’l-Kübra Risalesinin Birinci Makamın hülâsasından müntehab güzel bir sırrını hülâsa ile, Yirmi Dokuzuncu Lem’a-i Arabiyeden müstahreç nurlu, tatlı fıkralardan terekküb ediyor. Ben kemâl-i lezzetle her gün tefekkürle okumaya başladım. Birkaç gün sonra hatırıma geldi ki “Madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir vird-i ekber olabilir” diye kaleme aldım.

Ve bütün risalelerin hususî menbaları, madenleri olan binden ziyade âyât-ı Kur’âniyeyi kendi Kur’ân’ımda, evvelce işaretler koyup bir Hizb-i A’zam-ı Kur’ânî yapmak niyet etmiştim. Şimdi bu Hizb-i A’zam ve bu Vird-i Ekber, Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var. İnşaallah bir zaman sonra size gönderilecek. Bazı kelimelerini tercüme ve bir kısım kayıtlarını tefhim için vakit bulsam, gayet kısa hâşiye gibi bir şeyi yazacağım.

Kastamonu Lahikası, 22. mektup, s. 54

LÛ­GAT­ÇE:

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam: Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’daki hakikatlerin kaynağı olan Kur’ân ayetlerini bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu, Kur’ân’dan bir hizb (bölüm).

Vird-i Ekber (Hizb-i Ekber, Hizb-i Nûrî): Bediüzzaman Hazretlerinin Yedinci Şua (Ayetü’l-Kübra) risalesi ile Yirmi Dokuzuncu Lem’a-yı Arabî’nin imtizacından çıktığını belirttiği, “fikrî bir zikr-i muaz­zam” [Zülfikar, s. 472] dediği, Risale-i Nur’un Arabî bir parçası. [Zülfikar’ın arkasında bulunmaktadır.]

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması İsrail hükümeti tarafından da onayladı

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez

    Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

    Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması engeli ortadan kalktı

    Starship 7. test uçuşunda parçalandı - Musk: "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!"

    Ateşkes duyurusundan sonra ölü sayısı 99'a çıktı

    “Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

    İsrail, Hamas’ı suçlayarak ateşkes anlaşmasının onayını erteledi - Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı

    Ateşkesin duyurulmasından sonra 38 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi

    Büyük heyelan afetinde 100 bin metrekare hacme sahip malzeme taşınmış!

    Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

    Hamas-İsrail ateşkesinin gayriresmi metni belli oldu

    Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Gazeteci çocuk…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez
    Genel

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı
    Ahmet BATTAL

    İstanbul Barosu operasyonu
    Faruk ÇAKIR

    Bunun vebali iktidarın değil mi?
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak daima üstün gelir
    Mehmet ÇETİN

    Pi sayısında kaderi aramak!
    Abdil YILDIRIM

    İnsan derdiyle dost olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.