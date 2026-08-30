"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Barla’da yaşanacak Mevlid coşkusu

C. Said Demirdöğmez
30 Ağustos 2026, Pazar
“Güneşin doğuşu başkadır orada, batışı başka, / Nur erleri orada eriştiler İlâhî aşka, / Sanki izleri hâlâ durur, toprak ve taşta. / Her daim dillerde bir efsanedir, Barla.” Hasan Şen

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Barla’ya gelişinin 100. Yılı münasebetiyle bu yıl ilk kez Yeni Asya’mızın organize ettiği Bediüzzaman Mevlidi düzenlenecek. Bu mevlid, yalnızca okunacak dualar ve konuşulacaklardan ziyade, birlik ve beraberlik çağrısı, Bedizzaman’ın “Barla benim ikinci vatanımdır” diyerek Risale-i Nurlar’ı ilk burada telif edilmeye başlaması münasebetiyle çok fazla önem arz etmektedir.

Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm tefsiri Risale-i Nur eserlerinin yazmaya başladığı ilk merkez ve âlem-i İslâm’ın merkezi hükmündedir, dediği Barla öyle bir manevî havaya sahiptir ki her yıl ülkemizin çeşitli illerinden hatta yurtdışından binlerce insan ağırlar. Herkesin ortak derdi Risale-i Nur okumaları, programları ve cemaatlerin derslerine katılma iştiyakıdır. Risale-i Nur eserleri Barla’dan ilk adımını atarak zamanla dünyanın her yerine uzanarak binlerce hatta milyonlarca insanın ahiretini kurtarmaya yardımcı olmuştur.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “İleride çok çok ehemmiyet kazanacak! Bütün dünyanın dikkatini çekecek! Buraya çok gelenler olacak!”, “Burası çok mühim. Cidden çok mühim. Burası ileride nurlanacak inşaallah” dediği ve çok önemsediği Barla ile kendi Nurs Köyü’nden ziyâde alâkadardı. Çünkü çileli hayatının meyvesi olan Risale-i Nur burada telif edilmeye başlanmıştı. 

Âlem-i İslâmiyetin ders kürsüsü hükmünde olan Barla, en yüksek gür sada olan İslâmın sadasını asrın sahibi Üstad Bediüzzaman Hazretleri vasıtasıyla bütün âleme duyurarak ilân etmiştir. Risâle-i Nur’la nurlanan her Nur hâdimi, Barla’nın maddî ve manevî yüzünü görmeli ve havasını teneffüs etmelidir. Çünkü Barla, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “Yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil, burada, sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi” dediği yerdir.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Barla Bediüzzaman Mevlidi bundan dolayı çok mühimdir. Türkiye’nin her yerinden gelecek olan Nur talebelerinin katılımlarıyla gönüller, kalpler ferah bulacak, Barla’nın manevî atmosferi yakından temaşa edilecektir inşaallah. 

6 Eylül’de Barla’da düzenlenecek olan Bediüzzaman Mevlidi’ne davetlisiniz. Nur talebeleri olarak senede bir defa da olsa sureten bir arada bulunmak, feyz almak için bu mevlide bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’nın vicdan sınavı - Almanya İsrail’e diyet mi ödüyor?

    Çantalar zor dolacak

    Gençlerin % 60’ı gitmek istiyor

    Karadeniz'de vurulan Türk gemileri ile ilgili Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

    Batı Nil virüsünde yüksek dolaşım dönemi eylül sonuna kadar sürebilir

    İETT otobüsü kazası: 2 kişi öldü, 1'i ağır 16 kişi yaralandı

    İlaca otomatik zam dönemi

    Matbaalar basıldı, kitaplar toplandı

    Trump: Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını yaptık

    Petrin de İslâm’ı seçti; “Abbas” ismini aldı: 'Kur’ân'ı okudukça daha önce hiç hissetmediğim bir huzur hissettim'

    Çocuklar nasıl korunacak?

    Nepal'deki selde ölü sayısı 616'ya yükseldi - 2500 kişiden halen haber yok!

    Masumiyet karinesi ihlal edilmesin

    KKM yanlışında faturayı millet ödedi

    Yumaklı: Ormanlarımız için 3 gün kritik

    Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Asgarîde Irak’ın gerisine düştük

    Tarım Kredi Market zararda

    Soykırımcıda ordu ile hükümet karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Almanya’nın vicdan sınavı - Almanya İsrail’e diyet mi ödüyor?
    Genel

    Gençlerin % 60’ı gitmek istiyor
    Genel

    Çantalar zor dolacak
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.