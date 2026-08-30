Barla’da yaşanacak Mevlid coşkusu

“Güneşin doğuşu başkadır orada, batışı başka, / Nur erleri orada eriştiler İlâhî aşka, / Sanki izleri hâlâ durur, toprak ve taşta. / Her daim dillerde bir efsanedir, Barla.” Hasan Şen

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Barla’ya gelişinin 100. Yılı münasebetiyle bu yıl ilk kez Yeni Asya’mızın organize ettiği Bediüzzaman Mevlidi düzenlenecek. Bu mevlid, yalnızca okunacak dualar ve konuşulacaklardan ziyade, birlik ve beraberlik çağrısı, Bedizzaman’ın “Barla benim ikinci vatanımdır” diyerek Risale-i Nurlar’ı ilk burada telif edilmeye başlaması münasebetiyle çok fazla önem arz etmektedir.

Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân-ı Kerîm tefsiri Risale-i Nur eserlerinin yazmaya başladığı ilk merkez ve âlem-i İslâm’ın merkezi hükmündedir, dediği Barla öyle bir manevî havaya sahiptir ki her yıl ülkemizin çeşitli illerinden hatta yurtdışından binlerce insan ağırlar. Herkesin ortak derdi Risale-i Nur okumaları, programları ve cemaatlerin derslerine katılma iştiyakıdır. Risale-i Nur eserleri Barla’dan ilk adımını atarak zamanla dünyanın her yerine uzanarak binlerce hatta milyonlarca insanın ahiretini kurtarmaya yardımcı olmuştur.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “İleride çok çok ehemmiyet kazanacak! Bütün dünyanın dikkatini çekecek! Buraya çok gelenler olacak!”, “Burası çok mühim. Cidden çok mühim. Burası ileride nurlanacak inşaallah” dediği ve çok önemsediği Barla ile kendi Nurs Köyü’nden ziyâde alâkadardı. Çünkü çileli hayatının meyvesi olan Risale-i Nur burada telif edilmeye başlanmıştı.

Âlem-i İslâmiyetin ders kürsüsü hükmünde olan Barla, en yüksek gür sada olan İslâmın sadasını asrın sahibi Üstad Bediüzzaman Hazretleri vasıtasıyla bütün âleme duyurarak ilân etmiştir. Risâle-i Nur’la nurlanan her Nur hâdimi, Barla’nın maddî ve manevî yüzünü görmeli ve havasını teneffüs etmelidir. Çünkü Barla, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “Yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil, burada, sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi” dediği yerdir.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Barla Bediüzzaman Mevlidi bundan dolayı çok mühimdir. Türkiye’nin her yerinden gelecek olan Nur talebelerinin katılımlarıyla gönüller, kalpler ferah bulacak, Barla’nın manevî atmosferi yakından temaşa edilecektir inşaallah.

6 Eylül’de Barla’da düzenlenecek olan Bediüzzaman Mevlidi’ne davetlisiniz. Nur talebeleri olarak senede bir defa da olsa sureten bir arada bulunmak, feyz almak için bu mevlide bekliyoruz.