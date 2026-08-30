Pofuduk boya yapalım mı?

Faaliyet Köşesi

Merhaba Sevgili Can kardeşlerim. Size basit ve pofuduk bir boya tarifiyle geldim. Bu pofuduk boyamızı kendimiz hazırlayacağız. Malzemeler: • Tıraş köpüğü • Gıda boyası • Fırça • A4 kâğıdı

Yapılışı: 1. Öncelikle masamıza A4 kağıdımızı, kırmızı-yeşil-siyah gıda boyalarımızı, fırçalarımızı ve tıraş köpüğümüzü alalım. 2. Üç adet kaseye kullanacağımız miktarda tıraş köpüğü koyup gıda boyalarını sırasıyla üzerlerine ilave edelim ve güzelce karıştıralım. 3. A4 kâğıdına karpuz diliminin yeşil kısmını fırça yardımıyla çizelim. 4. İçini pofuduk kırmızı renk ile boyayalım. 5. Görüntüsü kabarık oluyor. 6. Şimdi ise siyah renk ile karpuz çekirdeklerini çizelim. İşte pofuduk boya ile karpuzumuz hazırrr!



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