"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Zübeyir Gündüzalp: “Kâinat toplansa bizi Risale-i Nur’dan ayıramaz”

Risale-i Nur'dan
02 Nisan 2025, Çarşamba
“ZÜBEYİR’İN MÜDAFAASI”NDAN:

Evet, Risale-i Nur Talebesi olduğumu memnuniyetle ve ilân edercesine söyleyebilirim. İnkâr etmek, Risale-i Nur’un bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için, bu cürmü işlemem. Risale-i Nur’un okuyucusu olan bir kimse, okuduğunu gizleyemez; bilakis, iftiharla bilâperva söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icab ettirecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur.

***

Sorgu hâkimliğinde, “Sen Risale-i Nur’un talebesi imişsin?” denildi.

Bediüzzaman Said Nursî gibi bir dâhînin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa, iftiharla “Evet, Risale-i Nur şakirdiyim” derim.

***

Risale-i Nur’dan pek az okuduğum halde, pek fazla istifade ettim. Vatan ve millet ve bütün insanlıkça gayet azîm faydaları temin edecek olan bu çok nâfi’ eser külliyatını eğer servetim olsa idi, neşrettirmek için hepsini sarf ederdim. Zira dinimin, vatan ve milletin ebedî saadet ve selâmeti uğrunda bütün mevcudiyetimi feda etmeye hazırım.

***

Ruhumda büyük bir boşluk hissederek, okuyacak kitap ararken, Risale-i Nur’u okuduğum zaman elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki o büyük ihtiyacı, Risale-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmî ve imânî şüphelerden kurtaran aklî ve imânî ispatları onda buldum. Böylelikle vesveselerin verdiği sıkıntılardan kurtuldum. Bu hakikatlerden anladım ki, Risale-i Nur, bu asrın insanları olan bizler için yazdırılmıştır.

***

Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa, bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.

***

Milyonlarla insana din, iman, İslâmiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur’ân tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem, sehpaya “Allah Allah, yâ Resulallah” sedaları ile koşarak gideceğim. Komünizme kapılıp dininden çıkan, ebedî felâketlere yuvarlanan ve vatan haini olarak kurşuna dizdirecek cürümlerden gençlerimizi koruyan Risale-i Nur uğrunda kurşunla öldürüleceksem, o kurşunlara çekinmeden göğsümü gereceğim. Üstadım Bediüzzaman için hançerlerle parçalanırsam etrafa sıçrayacak kanlarımın “Risale-i Nur, Risale-i Nur” yazmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

***

Eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedaî olup, hakikat hazinesi olan Risale-i Nur’un neşri için mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız. Evet, evet, evet; binler defa evet!..

Şualar, s. 571-579

LUGATÇE:

bilâperva: korkusuzca, çekinmeden.

cenub: güney; bu yöne düşen yer veya ülke.

nâfi’: faydalı, kârlı.

şimal: kuzey; bu yöne düşen yer veya ülke.

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, yüzlerce öğrenciyi sınır dışı ediyor

    Asgarî ücret erimeye devam ediyor

    Hukuksuzluğun faturası 950 milyar

    Adalet talebi emek talebi ile birleşmeli
    📷

    SADÂKATİN ZİRVESİ: ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

    Kudüs, Allah dostlarının mekanı

    Planlı tarım ile fiyat artışları önlenebilir

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak

    Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı artıyor

    Meteorolojiden 14 şehir için kuvvetli yağış uyarısı
    📷

    İtalyan şef Clemente de Müslüman oldu: "İslam, tüm dertlerin çaresi" - Kur'an'daki en çok hangi konulardan etkilendi?

    Küresel ticaret savaşı kapıda

    Bayramın 3. gününde de Gazze saldırı altında

    İnternetten alışverişte yeni dönem

    Obama'yla yarışmayı "çok istiyor"muş

    Myanmar'daki büyük depremlerde ölü sayısı 2056'ya yükseldi

    Zengin ailesi İsveç'te "kahraman" ilan edildi

    ABD'liler Trump'ın dış ticaret politikalarını desteklemiyor

    "İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    18. Risale-i Nur Kongresi 13 Nisan'da Ankara’da yapılacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp diyor ki
    Faruk ÇAKIR

    Açılan cezaevi sayısı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefetsiz demokrasi olmaz
    Osman ZENGİN

    Zübeyir’imi dünyalara değişmem!
    Cevher İLHAN

    Seçimle gitmeme tertipleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Akıl sıkıntıları nasıl atlatılabilir?
    Şükrü BULUT

    Zübeyir Gündüzalp…
    Risale-i Nur'dan

    Zübeyir Gündüzalp: “Kâinat toplansa bizi Risale-i Nur’dan ayıramaz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.