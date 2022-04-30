Risale-i Nur talebelerinin acı günü

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Talebeler en acı Ramazan’ı 1960 yılında geçirir. Bediüzzaman Hazretleri bu son Ramazanında on bir gün boyunca yatsının farzında imamlık yapar, talebeleri ile teravihler kılar.

Bediüzzaman ağır hasta, yanındaki talebelerine Urfa’ya gitmek istediğini söyledi; bu ağır hasta haliyle 20 Mart’ta arabasıyla Zübeyir Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayramoğlu eşliğinde yağmurlu bir havada başlayan bu yolculuk; onun son yolculuğuydu.

21 Mart günü Urfa’ya ulaşıldığında talebeleri kendisine Halilürrahman Dergahı’nı göstermek istediler. Ama o yürüyemeyecek kadar ağır hastaydı. Onu İpek Palas Oteli’ne yerleştirdiler. Bu arada otele gelen polisler, derhal Isparta’ya geri dönmeleri gerektiğini tebliğ ettiler. Bunu duyan halk otelin önüne toplandı. Polis, Bediüzzaman’ın ve yanındaki talebelerinin ısrarla Urfa’dan ayrılmalarını istiyordu. Bu baskılar sürerken Bediüzzaman, 23 Mart, Ramazan’ın 25. gecesi otelde 27 numaralı odada sabaha karşı Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun…